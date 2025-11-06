김희선, 100% 대시 성공률 “게이 빼고는 다 고백받았다”

|
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김희선이 과거 100% 대시 성공률을 자랑했다.
5일 공개된 유튜브 채널 '나래식'에는 TV조선 월화드라마 '다음생은 없으니까'의 주역 김희선, 한혜진, 진서연이 게스트로 등장했다. 극 중 절친 삼총사로 호흡을 맞춘 세 사람은 박나래와 만나 현실 절친 같은 케미를 펼쳤다.
드라마에서 육아로 인해 커리어가 단절된 쇼호스트 '조나정'을 연기한 김희선은 실제로도 출산 후 약 6년간의 공백기가 있었다고 털어놨다.
그는 "TV 보면서 '저거 결혼 안 했으면 내 건데'라고 중얼거렸다"며 솔직한 속마음을 전해 웃음을 자아냈다.
이어 "쉬는 동안 불안감이 있었는데 박찬욱 감독님, 이병헌 오빠도 늘 실직자의 공포를 느낀다고 하더라"며 예상 밖의 공감대를 드러냈다.
특히 '예쁨을 내려놓은 역할'이라는 표현에 대해선 억울함을 드러내며 너스레를 떨었다.
이어 "대시받고 거절해본 적 있냐"는 박나래의 질문에는 잠시 고민 끝에 "게이 빼고는 없죠"라고 답해 스튜디오를 폭소하게 만들었다.
한편 김희선이 출연하는 TV조선 새 월화드라마 '다음생은 없으니까'는 오는 10일 오후 10시에 첫 방송된다.
