'장관급' 박진영 “차량·연봉 모두 거부…가수도 해야 하고 ‘라스’도 나와야 한다”

기사입력 2025-11-06 11:00


'장관급' 박진영 “차량·연봉 모두 거부…가수도 해야 하고 ‘라스’도 나…

'장관급' 박진영 “차량·연봉 모두 거부…가수도 해야 하고 ‘라스’도 나…

'장관급' 박진영 “차량·연봉 모두 거부…가수도 해야 하고 ‘라스’도 나…

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 박진영이 대통령 직속 대중문화교류위원회 위원장직을 수락하는 과정에서 '장관급 예우'를 모두 거절했다고 밝혔다.

박진영은 5일 방송된 MBC '라디오스타'(이하 '라스')에서 위원장직 제안 당시의 고민과 현재의 역할을 솔직하게 털어놨다.

그는 최근 이재명 대통령 직속 대중문화교류위원회 위원장직을 수락하며 공식적으로 '장관급 인사'로 분류돼 화제를 모으기도 했다.

박진영은 "처음엔 상근 제안이었지만 바쁘다고 3개월이나 거절했다"며 "강훈식 비서실장님이 제가 이유를 대면 그걸 매번 해결해서 오더라. 나중엔 진짜 거절할 이유가 없었다"고 설명했다.

김구라가 "비상근이지만 장관급이면 예우가 있다. 차량 제공 같은 것들…"이라고 묻자 박진영은 "다 거부했다. 연봉도 상근이면 받을 수 있지만 어떻게 상근을 하냐. 가수도 해야 하고 '라디오스타'도 나와야 한다"며 웃음을 자아냈다.

위원장직을 수락하며 정치적 오해를 우려했다는 박진영은 "30년 동안 정치 성향을 안 밝혔다"며 입을 열었다.

박진영은 "자본주의는 정부가 개입하지 않으면 부자에게 유리해지니 진보 정책이 필요하다. 하지만 너무 많이 보호하면 자본가가 빠져나가니 보수 정책도 필요하다. 균형이 중요하다. 나는 어떤 진영에도 속할 생각이 없다.진보도 보수도 아닌, 그냥 박진영이다."라고 소신을 밝혔다.

위원장직을 맡은 뒤 대통령과 함께해야 하는 공식 일정도 많아졌다는 박진영은 "대통령이 안 되면 국가전략회의나 정상회담 일정이 있다"고 말했다.


하지만 이내 "근데 저는 '라스'를 해야 한다"고 농담해 스튜디오를 폭소케 했다.

앞서 박진영은 APEC 기간 열린 한중 정상 만찬에 대중문화교류위원회 공동위원장 자격으로 참석해 시진핑 중국 국가주석과 직접 대화를 나눈 바 있다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이강인♥두산家 여친, ‘애정전선 이상無’…초럭셔리 파리 데이트 포착

2.

삭발한 박미선, ‘유퀴즈’ 첫 등장…“암 진단 후 열어보니” 결국 눈물 [종합]

3.

김숙, '어마어마한 재산' 인정했다 "100억설 송은이보다 돈 많아...기부도 할 것"

4.

'임신 요정' 선우용여, 아궁이 앞 소신발언 "가랑이 벌리고 앉으라"

5.

유인영 "R사 명품시계 600만원에 샀는데 지금 2400만원대"…시테크의 달인이었네(인영인영)

연예 많이본뉴스
1.

이강인♥두산家 여친, ‘애정전선 이상無’…초럭셔리 파리 데이트 포착

2.

삭발한 박미선, ‘유퀴즈’ 첫 등장…“암 진단 후 열어보니” 결국 눈물 [종합]

3.

김숙, '어마어마한 재산' 인정했다 "100억설 송은이보다 돈 많아...기부도 할 것"

4.

'임신 요정' 선우용여, 아궁이 앞 소신발언 "가랑이 벌리고 앉으라"

5.

유인영 "R사 명품시계 600만원에 샀는데 지금 2400만원대"…시테크의 달인이었네(인영인영)

스포츠 많이본뉴스
1.

'김하성에게 천운이 깃들었나?' 평균연봉 2000만달러 넘어갈 만한 희소식, 강력 경쟁자 시장에 안나온다. 트레버 스토리 보스턴 잔류선언

2.

FA 유격수 최대어 진짜 김하성이다…230억원 포기, 그 이상 회수의 기회가 왔다

3.

"이강인은 혁명이다!" 佛 매체들 '폭풍 극찬'…누가 마케팅용이래? "이젠 어엿한 PSG의 플레이메이커"

4.

"북한 축구, 우승한다" 청대 깡패 北, 브라질 꺾고 2년 연속 결승 진출…'기쁨의 포효→강강술래 세리머니'[U-17 W월드컵]

5.

'일본판 카스트로프' 어머니의 나라에서 뛰겠습니다! 혼혈 GK, 슈퍼세이브 맹활약…알고보니 '손흥민 후배'[U-17 월드컵]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.