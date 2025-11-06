'장관급' 박진영 “차량·연봉 모두 거부…가수도 해야 하고 ‘라스’도 나…

|
[스포츠조선 김준석 기자] 가수 박진영이 대통령 직속 대중문화교류위원회 위원장직을 수락하는 과정에서 '장관급 예우'를 모두 거절했다고 밝혔다.
박진영은 "처음엔 상근 제안이었지만 바쁘다고 3개월이나 거절했다"며 "강훈식 비서실장님이 제가 이유를 대면 그걸 매번 해결해서 오더라. 나중엔 진짜 거절할 이유가 없었다"고 설명했다.
김구라가 "비상근이지만 장관급이면 예우가 있다. 차량 제공 같은 것들…"이라고 묻자 박진영은 "다 거부했다. 연봉도 상근이면 받을 수 있지만 어떻게 상근을 하냐. 가수도 해야 하고 '라디오스타'도 나와야 한다"며 웃음을 자아냈다.
박진영은 "자본주의는 정부가 개입하지 않으면 부자에게 유리해지니 진보 정책이 필요하다. 하지만 너무 많이 보호하면 자본가가 빠져나가니 보수 정책도 필요하다. 균형이 중요하다. 나는 어떤 진영에도 속할 생각이 없다.진보도 보수도 아닌, 그냥 박진영이다."라고 소신을 밝혔다.
위원장직을 맡은 뒤 대통령과 함께해야 하는 공식 일정도 많아졌다는 박진영은 "대통령이 안 되면 국가전략회의나 정상회담 일정이 있다"고 말했다.
하지만 이내 "근데 저는 '라스'를 해야 한다"고 농담해 스튜디오를 폭소케 했다.
앞서 박진영은 APEC 기간 열린 한중 정상 만찬에 대중문화교류위원회 공동위원장 자격으로 참석해 시진핑 중국 국가주석과 직접 대화를 나눈 바 있다.
