한고은 "쉰 김밥도 먹어..유통기한은 권유일 뿐" 털털한 생활 철학

한고은 "쉰 김밥도 먹어..유통기한은 권유일 뿐" 털털한 생활 철학

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 한고은이 유통기한에 대한 독특한 철학과 털털한 일상으로 눈길을 끌었다.

5일 한고은의 유튜브 채널에는 '온갖 살림템 쏟아지는 큰손 한고은 냉장고 최초 공개 (참치 다이어트, 강아지 간식)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 한고은은 냉장고의 냉동실을 공개했다.

한고은은 "냉장고 청소 자주 하는편이냐"는 질문에 "정리는 자주 한다. 근데 물건을 잘 못 버리는 스타일이다"라고 답했다.


이어 "나는 유통기한이 '여기까지 먹어보는건 어때요?'라고 권유하는 거라고 생각한다. 꼭 유통기한이 지나면 다 버려야 된다고 생각하지 않는 편이다. 그래서 잘 못버리는 편이다"고 설명했다.

하지만 신랑은 정 반대라고. 한고은은 "남편은 유통기한이 지나면 먹으면 큰일난다고 생각한다. 전 살짝 쉰 김밥도 먹는다. 괜찮다. 내가 생각해도 장이 건강한 것 같다. 옛날에는 다 그런거 먹고 살았다"고 털털한 면모를 보였다.

