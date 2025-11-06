임윤아→이준호가 지킨 '대박' 기운 정경호가 받을까? '프로보노' 인싸 속물 판사 변신

임윤아→이준호가 지킨 '대박' 기운 정경호가 받을까? '프로보노' 인싸 …

[스포츠조선 조지영 기자] 정경호가 등장만으로도 신문 1면을 장식하는 스타 법조인이 된다.

오는 12월 6일 첫 방송을 앞두고 있는 tvN 새 토일드라마 '프로보노'(문유석 극본, 김성윤 연출)는 출세에 목맨 속물 판사가 본의 아니게 공익변호사가 되어 초대형 로펌 구석방, 매출 제로 공익팀에 갇히면서 벌어지는 좌충우돌 휴먼 법정물 드라마.

극 중 정경호가 연기할 강다윗 캐릭터는 잘 나가는 법조인의 대명사다. 강다윗은 속 시원한 판결과 재치 있는 언변으로 여론을 휘어잡고 SNS에서는 수십만 팔로워의 열렬한 지지를 받는 법조계 셀럽으로 통한다. 또 기막힌 처세술은 물론 혀를 내두를 정도의 실력과 자신감까지 겸비해 법원 직원들에게는 인싸(인사이더의 약자) 중에 인싸로 불린다.

이렇듯 대내외적으로 스포트라이트를 받던 강다윗은 뜻밖의 사건에 휘말리며 휘황찬란하던 일상을 한순간에 잃는다. 돌연 볕 한 줌 들지 않는 허름한 사무실에서 일하는 무보수 공익변호사가 되는 것. 완벽했던 성공 가도를 벗어나 인생의 새 국면에 들어선 강다윗이 과연 그 험난한 일상에 무사히 적응할 수 있을지 궁금증이 쏠린다.

공개된 사진에서는 판사든 공익변호사든, 직함에 상관없이 여유를 잃지 않는 강다윗의 모습이 포착돼 호기심을 자극한다. 수많은 취재진 앞에서도 흔들림 없는 미소로 오라(Aura)를 발산하던 판사 강다윗은 공익변호사가 된 뒤에도 여전한 자신감으로 존재감을 빛낸다. 무엇보다 화려한 무대는 사라졌지만 '나는 나'라는 듯한 눈빛은 앞으로 펼쳐질 그의 프로보노 라이프를 기대케 한다.

이처럼 '프로보노'는 예기치 못한 사건을 계기로 하루아침에 스타 판사에서 무보수 공익변호사로 거듭난 강다윗의 파란만장한 여정으로 색다른 재미를 선사할 예정이다. 뜻하지 않게 법복을 벗게 된 강다윗이 낯선 현실 속에서 어떤 이야기를 써 내려갈지, 정경호가 그려낼 강다윗의 활약에 시선이 모인다.

속물 판사에서 공익변호사로 거듭난 정경호의 반전 인생은 오는 12월 6일 밤 9시 10분에 첫 방송될 tvN 새 토일드라마 '프로보노'에서 확인할 수 있다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

