박위♥송지은, 튀르키예서 영화 같은 포즈로 ‘인생샷’[SCin스타]

기사입력 2025-11-06 13:27



박위♥송지은, 튀르키예서 영화 같은 포즈로 '인생샷'[SCin스타]

[스포츠조선 조민정 기자] 크리에이터 박위와 시크릿 출신 배우 송지은이 특별한 여행을 위해 튀르키예로 떠났다. 송지은은 6일 자신의 SNS를 통해 "올해의 특별한 여정"이라는 글과 함께 튀르키예에서 찍은 여러 장의 사진을 공개해 이목을 집중시켰다.

공개된 사진에는 박위와 송지은 부부가 함께 한 감동의 순간이 담겼다. 휠체어에 앉은 박위의 손을 꼭 잡고 기도하는 송지은의 모습이 포착돼 영화의 한 장면 같은 경건한 분위기를 자아냈다. 역광이 비치는 장면은 누리꾼들에게 "인생샷"이라는 극찬을 이끌어냈다. 누리꾼들은 "이렇게 멋진 모습 처음 본다", "두 사람 모두 진짜 대단하다" 등 감탄을 쏟아냈다.

박위·송지은 부부는 지난해 10월 결혼식을 올렸다. 박위는 유튜브에서 '위라클' 채널 운영과 강연 활동을 이어가며 장애인 인식 개선을 위해 힘을 쏟고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



