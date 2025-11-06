김희선·진서연·한혜진, ‘짧은 치마’ 밈 도전…드라마 홍보도 유쾌하게[SCin스타]

기사입력 2025-11-06 14:08


김희선·진서연·한혜진, ‘짧은 치마’ 밈 도전…드라마 홍보도 유쾌하게[S…

[스포츠조선 조민정 기자] 김희선·진서연·한혜진이 드라마 홍보에 남다른 열정을 드러냈다.

6일 김희선은 자신의 SNS를 통해 "애쓰고 있습니다, 두 번째 버전"이라는 멘트와 함께 짧은 영상을 게재했다. 영상에는 TV조선 새 월화드라마 '다음생은 없으니까'의 주역인 김희선, 진서연, 한혜진이 등장, 최근 유행하는 AOA '짧은 치마' 밈을 따라 하며 코믹한 댄스 챌린지에 도전하는 모습이 담겼다.

세 배우는 '내 골반이 멈추지 않는 탓일까'라는 노래에 맞춰 열정적으로 골반을 흔들며 춤을 추는 모습으로 시청자들에게 웃음을 선사했다.

한편 '다음생은 없으니까'는 매일 똑같이 반복되는 하루와 육아 전쟁, 지루한 직장 생활에 지친 마흔하나 세 친구의 완생을 위한 코믹 성장기를 그린다. 오는 10일 오후 10시 TV조선을 통해 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

블랙핑크 리사, 진짜 '디즈니 공주' 된다…'라푼젤' 유력 후보[SC이슈]

2.

니쥬 니나, 9세 연상 기타리스트와 '자택 심야 데이트' 사진 유출…JYP "열애 사실무근"[SC이슈]

3.

김재중, 역시 '소속사 대표님' 스케일은 다르네…"한우 66인분 플렉스" ('편스토랑')

4.

[SC리뷰] 한혜진 "♥8살 연하 기성용, 잘 생겨서 싸울 때 화가 덜 나더라" 솔직('나래식')

5.

크레용팝 웨이, '10kg 감량' 현아 저격 "또 요요올 것"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

블랙핑크 리사, 진짜 '디즈니 공주' 된다…'라푼젤' 유력 후보[SC이슈]

2.

니쥬 니나, 9세 연상 기타리스트와 '자택 심야 데이트' 사진 유출…JYP "열애 사실무근"[SC이슈]

3.

김재중, 역시 '소속사 대표님' 스케일은 다르네…"한우 66인분 플렉스" ('편스토랑')

4.

[SC리뷰] 한혜진 "♥8살 연하 기성용, 잘 생겨서 싸울 때 화가 덜 나더라" 솔직('나래식')

5.

크레용팝 웨이, '10kg 감량' 현아 저격 "또 요요올 것"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

100억설 강백호 이정도였나? MLB 공홈 '센터'에 딱! → 아시아, 다음은 누구냐! [MLB.com]

2.

혹시 내년에도 한화? 폰세, 美 냉혹한 평가 "KBO에서 에이스 대우 받는게…"

3.

"폰세-앤더슨, 선발투수로 ML 계약 가능" 美, 그런데 NPB 스타들은 1억달러 호가

4.

토트넘 눈물 엉엉, 손흥민 다시 돌아와줘...토트넘 훗스퍼 스타디움 텅텅 비어 '초유의 티켓 할인'→"상품 판매 정말 심각, 절반 수준"

5.

9개 구단 절망? 폰세 빅리그급 아닌가 → "돈 벌고 싶으면 한국서 에이스 노릇하는 게 나을수도" MLB닷컴의 현실적 충고

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.