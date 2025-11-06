'예비신부' 조혜원, ♥이장우가 반한 이유 있었네…블랙 드레스 입고 고혹美 폭발[SCin스타]

기사입력 2025-11-06 16:00


'예비신부' 조혜원, ♥이장우가 반한 이유 있었네…블랙 드레스 입고 고혹…
사진 출처=조혜원 개인 계정

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 조혜원이 결혼식을 2주 앞두고 브라이덜 샤워 현장을 공개했다.

조혜원은 6일 자신의 개인 계정에 "더웠지만 추웠던 늦은 여름휴가 갔던 날. 나도 브샤를 해보는구나 냐하. 얘들아 서프라이즈 성공이다, 장하다 오쭈구리. 고마워"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 조혜원은 절친들과 함께 브라이덜 샤워를 즐기고 있다. 그는 어깨라인이 돋보이는 블랙 드레스를 입고 고혹적인 분위기를 자아냈다.


'예비신부' 조혜원, ♥이장우가 반한 이유 있었네…블랙 드레스 입고 고혹…
사진 출처=조혜원 개인 계정
한편 조혜원은 23일 배우 이장우와 결혼한다. 이들은 2019년 종영한 KBS2 주말드라마 '하나뿐인 내편'을 통해 인연을 맺었으며, 8년간의 교제 끝에 부부의 연을 맺게 됐다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

빽가, 8번째 사기 당했다…입국신고 중 카드번호 입력→60달러 빠져나가

2.

'득녀' 이시영, '최고 5천만 원' 초호화 조리원 입성…현빈♥손예진 선택한 그곳

3.

션, YG 대주주-금수저설 공식입장 "전부 아냐, 몇십억 만질 기회 날려"[SC리뷰]

4.

박수홍, 늦둥이 딸이 '복덩이'였다..올해만 광고 15개, 부녀 화보까지 척척

5.

'연매출 1천억' 최연매, 남편 故김정문 어마어마한 유산 공개..."50% 사회환원"

연예 많이본뉴스
1.

빽가, 8번째 사기 당했다…입국신고 중 카드번호 입력→60달러 빠져나가

2.

'득녀' 이시영, '최고 5천만 원' 초호화 조리원 입성…현빈♥손예진 선택한 그곳

3.

션, YG 대주주-금수저설 공식입장 "전부 아냐, 몇십억 만질 기회 날려"[SC리뷰]

4.

박수홍, 늦둥이 딸이 '복덩이'였다..올해만 광고 15개, 부녀 화보까지 척척

5.

'연매출 1천억' 최연매, 남편 故김정문 어마어마한 유산 공개..."50% 사회환원"

스포츠 많이본뉴스
1.

100억설 강백호 이정도였나? MLB 공홈 '센터'에 딱! → 아시아, 다음은 누구냐! [MLB.com]

2.

'똑딱이' 유격수 몸값이 4년 100억 실화? 최악의 치킨 게임이냐, 현명한 투자 전략이냐

3.

'코리안특급은 진짜 얼마나 위대한 거냐' 박찬호의 ML 통산 124승, 앞으로도 10년은 불멸이다

4.

'韓 축구 기대감 와르르' MLS '오피셜' 공식발표 등장...손흥민 "생애 최초 기록" 또 불발, '10경기 9골' 활약에도 베스트11 포함 실패

5.

4연승 이끈 '연봉퀸' 강소휘 "5년만의 우승 도전? 지금은 과정에 집중…신뢰 가득" [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.