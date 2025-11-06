성시경, 매니저 배신 충격 속 공연 강행..."팬 피해 줄 수 없다"

|
[스포츠조선 김준석 기자] 가수 성시경이 전 매니저의 금전적 사기 피해로 충격을 받은 가운데, 예정된 공연을 그대로 진행한다.
앞서 3일 에스케이재원(주) 측은 "성시경 전 매니저는 재직 중 업무 수행 과정에서 회사의 신뢰를 저버리는 행위를 한 것으로 확인되었다"며 "당사는 내부 조사 결과 사안의 심각성을 인지했고, 정확한 피해 범위를 확인중"이라고 밝혔다. 이어 "현재 해당 직원은 퇴사한 상태"라며 "당사는 관리, 감독 책임을 통감하며, 동일한 사례가 재발하지 않도록 내부 관리시스템을 재정비 중"이라고 알렸다.
그러면서 "아티스트를 사랑해주시는 팬 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다"고 덧붙였다.
해당 매니저는 지난 소속사 시절부터 성시경과 함께하며 공연, 방송, 광고, 행사 등 다양한 실무를 담당해 왔다. 오랜 시간 쌓은 신뢰와 호흡 속에서 통상적인 업무를 진행해왔으나, 최근 과정에서 문제를 일으키며 피해가 발생했다. 정확한 피해액은 공개되지 않았으나 결코 적지 않은 금액인 것으로 전해졌다.
한편 성시경은 이번 사태로 유튜브 활동을 잠시 중단하고, 전 매니저가 등장한 콘텐츠 또한 비공개 전환했다.
narusi@sportschosun.com