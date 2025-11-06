'최정훈♥' 한지민, 하트 넘치는 생일파티.."우주만큼 사랑해"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 한지민이 43번째 생일을 맞아 따뜻한 축하를 받았다.

한지민은 6일 "축하의 마음 보내주셔서 고맙고 감사드려요! Thanks for the birthday wishes!"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

공개된 사진 속 한지민은 지인과 스태프들의 축하 속에 행복한 생일을 보내고 있다. 특히 몬치치 케이크를 들고 사랑스럽게 웃는 그의 모습은 보는 이들까지 미소 짓게 만든다.


어머니가 직접 촬영한 것으로 보이는 영상도 눈길을 끌었다. 귀여운 핑크색 케이크를 들고 있는 한지민에게 어머니는 "사랑해 우리 딸. 건강하고 행복해라. 많이 많이 사랑한다. 우주만큼 땅만큼"이라며 애정을 표현했다.

또 한지민은 팬들에게 받은 꽃바구니와 선물 인증샷도 잊지 않고 올리며 "축하해주셔서 고맙습니다"라며 감사 인사를 남겼다.

한편 한지민은 지난해 8월부터 10세 연하 가수 잔나비 최정훈과 공개 열애 중이다. 오는 2026년 상반기 공개 예정인 JTBC 새 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'에 출연한다.

