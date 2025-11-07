전지현이 밝힌 절친 정체 '최화정'…"알몸 사우나 친구"

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 전지현이 절친한 연예인으로 방송인 최화정을 지목했다.

11월 6일 공개된 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경' 영상 '유튜브 최초 출연! 전지현이 처음 밝히는 데뷔부터 결혼까지 인생 풀스토리'에는 데뷔 25년 만에 유튜브에 최초 출연한 전지현의 솔직한 토크가 담겼다.

이날 홍진경은 "제일 친한 연예인은 누구인가?"라며 전지현의 인간관계를 궁금해했다. 전지현은 고민 없이 "화정 언니요"라며 최화정을 언급했다.

이에 홍진경은 "사우나 친구잖아"라고 덧붙이며 두 사람의 친분을 설명해 눈길을 끌었다.

이어진 토크에서는 전지현의 MBTI 이야기도 펼쳐졌다. 장영란이 "MBTI 뭐예요?"라고 묻자 전지현은 "ESFJ"라고 답했다. 장영란은 "나랑 비슷하다. 나도 ESFJ다"라며 반겼지만, 이를 지켜보던 PD는 "아니야, 전혀 달라"라고 장난스럽게 반전 멘트를 날려 웃음을 자아냈다.

이지혜는 "난 ESTJ인데, 전지현 씨랑 되게 비슷한 것 같다. 잘 맞을 것 같다"고 말하며 예상치 못한 MBTI 케미를 드러냈다.


앞서 최화정 역시 전지현을 사우나 친구로 공개한 바 있다.

최화정은 자신의 유튜브 채널에서 "우리나라 내놓으라 하는 미인이 알려준 레시피가 있다"라며 퇴근하려던 제작진을 붙잡고 배우 전지현의 '냉토마토국수' 레시피를 공개해 눈길을 끌었다.


최화정은 "사우나에서 물어봤다. 전지현과 같은 아파트에 산다"라며 알몸으로 사우나에서 레시피를 물어봤음을 공개해 웃음을 자아낸 바 있다.

'최화정과 전지현이 거주하는 서울 성수동 고급 주상복합단지는 샤이니 태민, 배우 이제훈, 주상욱-차예련 부부, 박경림 등 유명 연예인도 거주하는 곳으로 알려져 있다. 해당 단지 77평형의 지난해 실거래가는 약 110억 원에 달하며 큰 관심을 받기도 했다.

narusi@sportschosun.com

