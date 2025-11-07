김준호, ♥김지민·허경환 과거 사이 어떻든 상관없다더니.."둘이 사케 데…

|
[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 김준호가 아내 김지민과 절친 허경환의 '수상한(?) 케미'를 의심하며 질투 어린 모습을 보였다.
요리를 준비하던 김지민을 본 김준호는 "허경환이 온다고 오늘 더 열심히 준비하는 것 같다"고 괜한 의심을 던졌다.
김지민은 "민상 선배 때도 이랬다"고 해명했지만, 김준호는 "유민상 때는 이 정도는 아니었다"며 투덜거리며 질투를 감추지 못했다.
식사 도중 허경환은 "지민이가 어제 '오빠 술 먹어요?' 하길래 놀랐다. 왜냐면 내가 사케 좋아하는 걸 어떻게 알았냐"고 의문을 제기했다.
그러자 김지민은 "이수근 선배님 아버님 장례식장에서 묻지 않았냐"고 설명했다.
이를 들은 김준호는 "둘이 옛날에 사케 마시고 데이트한 거 아니냐"고 다시 한번 의심을 표했고, 허경환은 "우리가 만날 때는 사케를 마실 돈이 없었다"며 농담으로 분위기를 풀었다.
둘 사이를 계속 의심하던 김준호에게 허경환은 "피곤하면 먼저 들어가서 자요"라고 질투심을 유발했고 김준호는 "그건 안되지"라며 발끈했다.
또 김지민이 허경환에게 "오빠 머리 되게 예쁘다"고 말하자 김준호가 "뭐라고?"라고 버럭해 웃음을 자아냈다.
김준호는 결혼 전 '미우새'에 출연해 김지민과 허경환의 과거 사이가 어떻든 상관없다고 얘기한 바 있지만 여전히 귀여운 질투를 해 웃음을 자아냈다.
