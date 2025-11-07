'경질 전문에서 구세주로?' 수난의 텐하흐, 명예회복 기회얻을까…위기의 …

|
[스포츠조선 최만식 기자] '경질 전문 감독에서 수호신으로?'
아약스는 네덜란드 리그에서 현재 4위를 달리고 있고, 챔피언스리그(CL) 리그 페이즈 4라운드 갈라타 사라이전 패배(0대3) 이후 욘 헤이팅아 감독을 전격 해임시켰다.
아약스 구단은 위기에 빠진 팀을 구하는 적임자로 텐하흐 감독을 지목한 것이다. 지난 2017~2022년 아약스를 지휘한 그는 아약스의 3차례 챔피언을 이끌며 명장으로 주목받았다. 이를 토대로 맨체스터 유나이티드로 영입돼 2022~2024년간 지휘봉을 잡았다.
명문 클럽에서 불명예 퇴진한 텐하흐 감독은 2025~2026시즌부터 독일 레버쿠젠의 사령탑으로 부임하며 재기를 노렸지만 성적 부진으로 인해 취임 99일 만에 또 경질당하는 수모를 당했다.
현재 자유계약 신분인 그는 최근 EPL 최하위인 울버햄턴의 후임 감독 후보에 올랐다는 소문이 돌기도 했다. 하지만 영국 '데일리스타'는 아약스로의 복귀가 텐하흐 감독에게 보다 매력적인 오퍼가 될 것'이라고 전했다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com