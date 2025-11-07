아일릿이 더 이상 귀엽지 않다고?…새 싱글 '낫 큐트 애니모어'로 반전 컴백

기사입력 2025-11-07 15:58


아일릿이 더 이상 귀엽지 않다고?…새 싱글 '낫 큐트 애니모어'로 반전 …
사진 제공=빌리프랩

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 아일릿(ILLIT)이 'NOT CUTE ANYMORE(낫 큐드 애니모어)'라는 신보명만으로 팬들의 호기심을 자극하고 있다.

오는 24일 발표되는 아일릿의 싱글 1집 'NOT CUTE ANYMORE'는 '더 이상 귀엽기만 하지 않아'라는 의미로, 대중에게 친숙한 밝고 통통 튀는 소녀 이미지와 반전된다. 이에 팬들은 아일릿이 어떤 콘셉트와 음악을 선보일지 추측하며 컴백을 손꼽아 기다리고 있다.

싱글명에 담긴 메시지는 앞서 공개된 콘텐츠 곳곳에 숨겨져 있다. 음반의 실제 디자인을 엿볼 수 있는 팩샷에는 "사람들은 나를 알기도 전에 귀엽다고 하고, 알고 나서도 계속 그렇게 말한다. 하지만 나에게는 예상치 못한 모습들이 정말 많다. 단지 알아차리는 데 시간이 좀 더 걸릴 뿐이다"라는 문구가 적혀 있어 아일릿의 변화를 예고했다.

트랙리스트에서도 아일릿은 계속해서 'NOT CUTE'를 외친다. 타이틀곡 'NOT CUTE ANYMORE'는 마냥 귀엽게만 보이고 싶지 않은 마음을, 수록곡 'NOT ME'는 누구도 나를 규정할 수 없다는 의지를 담았다. 이는 기존 이미지를 부정하는 것이 아니라, 아직 세상에 드러나지 않은 '진짜 나'의 무한한 가능성을 보여주는 당찬 선언이다.

특히 타이틀곡은 미국 빌보드 '핫 100' 1위, 그래미 후보에 오른 글로벌 프로듀서 재스퍼 해리스(Jasper Harris)가 프로듀싱을 맡고, 샤샤 알렉스 슬론(Sasha Alex Sloan)과 유라(youra) 등 국내외 싱어송라이터들이 힘을 보태 아일릿의 음악적 변신에 대한 기대감을 수직 상승시켰다. 여기에 윤아와 민주, 모카는 수록곡 크레디트에 이름을 올려, 한층 성장한 면모를 보여줄 예정이다.

신보 콘텐츠가 순차적으로 베일을 벗으면서 팬들은 "스스로 귀엽지 않다고 하는 모습마저도 귀엽고 사랑스럽다", "어떤 스타일과 장르에 도전할지 너무 궁금하다", "아일릿 감성은 언제나 흥미롭다" 등 뜨거운 반응을 쏟아내고 있다.

오는 10일과 12일에는 멤버들의 비주얼이 담긴 콘셉트 포토가 최초 공개된다. 이어 아일릿은 17일 뮤직비디오 무빙 포스터, 21일과 23일 오피셜 티저 2편을 선보인다. 대망의 신보와 뮤직비디오는 24일 오후 6시 공개된다.

아일릿은 컴백에 앞서 8~9일 양일간 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 '2025 ILLIT GLITTER DAY IN SEOUL ENCORE(2025 아일릿 글리터 데이 인 서울 앙코르)'를 열고 팬들과 만난다.


아일릿이 더 이상 귀엽지 않다고?…새 싱글 '낫 큐트 애니모어'로 반전 …
사진 제공=빌리프랩

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'45세' 타블로, 유서 영상 남겼다..."♥강혜정·딸 하루에 내 자산 어디있는지 써둬" ('에픽하이')

2.

김재중, '1조 재산설' 사실이었나...신사옥 2개 갖춘 대표였다 "재산 와전돼" ('편스토랑')

3.

황재근, 내가 티아라 지연과 이혼을..."저 아닙니다"

4.

'도수코5' 모델 김성찬, 혈액암 투병 중 사망…향년 35세 [SC이슈]

5.

'후덕해진' 이진욱, 몰라보게 변했다..턱선 실종·수염까지 '깜짝 근황'

연예 많이본뉴스
1.

'45세' 타블로, 유서 영상 남겼다..."♥강혜정·딸 하루에 내 자산 어디있는지 써둬" ('에픽하이')

2.

김재중, '1조 재산설' 사실이었나...신사옥 2개 갖춘 대표였다 "재산 와전돼" ('편스토랑')

3.

황재근, 내가 티아라 지연과 이혼을..."저 아닙니다"

4.

'도수코5' 모델 김성찬, 혈액암 투병 중 사망…향년 35세 [SC이슈]

5.

'후덕해진' 이진욱, 몰라보게 변했다..턱선 실종·수염까지 '깜짝 근황'

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 대충격! '21억 FA' 이소영 시즌아웃 → 사상초유 '계약 해지' 요청까지 날벼락

2.

'야마모토 복사판'이 온다, "작은 선발투수 선입견 버려"...ESPN '선발투수 랭킹 2위-1966억' 예측

3.

KT에 다저스 기운이? '연봉 14억' 사우어 영입 "선발 경험 풍부한 구위형 투수…팀의 중심될 것" [공식발표]

4.

김하성 FA 선언 → WBC 대표팀 합류 차질? 이정후와 8일 체코전 현장방문…류지현 감독과 만남 가진다 [고척현장]

5.

레알 마드리드 깜짝 등장...김민재, 리버풀-유벤투스 이적설 최대 변수

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.