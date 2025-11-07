'171cm·49kg' 김성은, 얼마나 말랐으면..'44사이즈 브랜드' 옷 소화

기사입력 2025-11-07 17:06


[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김성은이 '44 사이즈' 옷을 완벽하게 소화했다.

6일 김성은의 유튜브 채널에는 '김성은 하와이 쇼핑투어 A to Z. 알라모아나 2배로 즐기기'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 김성은은 하와이의 한 쇼핑센터에서 유명 패션 브랜드 '브랜디멜빌'(Brandy Melville)의 매장을 찾아 쇼핑을 즐겼다.


해당 브랜드는 대부분 상품을 XS∼S 사이즈로만 출시하는 '원사이즈 정책'을 펼치는 점이 특징. 이에 '날씬한 사람들만 입을 수 있는 브랜드', '44사이즈 브랜드'로 불린다.

늘씬한 몸매의 김성은은 해당 브랜드 의상을 완벽하게 소화하며 모델 못지않은 자태로 시선을 사로잡았다. 앞서 김성은은 키 171cm에 몸무게 49kg을 인증한 바 있다.

한편 김성은은 2009년 정조국과 결혼, 슬하에 2남 1녀를 두고 있다. 정조국은 현재 K리그1 전북 현대 모터스에서 코치를 맡아 가족들과 떨어져 지내고 있다.

