[SC인터뷰] "타이틀롤? 앙상블과 똑같아"..전여빈, '착한 여자 부세…

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 전여빈(36)이 '착한 여자 부세미'로 타이틀롤에 도전했지만, 앙상블과 같은 마음으로 연기했음을 고백했다.
이어 "전여빈이라면, 유산을 기부했을 것 같냐"는 질문에는 "저는 제가 챙겼다"며 웃은 뒤 "저라도 회장님의 마음을 아니까. 회장님이 어떤 마음으로 돈을 버셨는지, 마지막에 회장님의 마음이 화해를 남겨주시는데 영란이에게 미안하다고 하고 '너를 이런 도구로 쓴 것에 대해 미안하다'고 하신다. '영란아, 이제는 그냥 행복해라. 내가 너에게 바라는 건 그거 하나'라고 하시더라. 영란이는 알았을 것 같다. 자신에게 필요한 돈의 일부를 양심적으로 남겨두고, 사회에 이 돈이 필요한, 살고 싶은 사람들을 위해 기부했을 것 같다는 생각이 든다"고 말했다.
높은 시청률을 기록하기는 했지만, 호평만 있었던 것은 아니다. 흡인력이 대단했던 1, 2회 이후 갑작스럽게 극의 분위기가 바뀌고 러브라인이 강화되며 재미가 반감됐다는 평도 적지 않았다. 전여빈은 "제가 합류했을 때부터 이 작품은 범죄 스릴러 장르는 아니었다. 모든 것이 버무러진 장르라는 얘기를 들었다. 로맨스와 코믹, 휴먼이 가장 큰 비중을 차지하고 거기에 짙은 색을 얹어주는 것이 범죄 스릴러였기에 오히려 범죄 스릴러는 낮은 비중이었다. 어떻게 보면 시청자 분들이 1, 2회 때 짙은 범죄 스릴러 면모를 보시다가 로맨스를 갑자기 느끼셨을 수도 있는데, 작가님은 사람의 온기를 느껴본 적 없던 영란이에게 주고 싶었던 삶의 따스함, 온기를 느낄 수 있는 행보, 인간 사이에 나눌 수 있는 사랑에 대해 말하고 싶었던 것 같다. 저도 그 세계에 동의하고 들어갔기에 방해라고 생각하지 않았고, 오히려 달려가야 할 지점이라고 생각한 것 같다"고 말했다.
진영과의 연기 호흡이 좋았던 것과는 별개로 러브라인이 갑작스럽다는 평은 계속해서 이어졌다. 전여빈은 "어느 순간 갑자기 마음이 발현이 됐을 것 같다. 엄마가 처음 무창에 찾아왔을 때 동민이가 찾아와서 '혹시 필요한 게 있으면 이야기를 하라'는 대사를 하는데, 그 신을 연기하면서 갑자기 뜨거워지는 걸 느낄 수 있었다. 연인으로서 설레는 것보다는 어떤 한 사람이 걱정이 되고 안부를 묻는 것 자체에 진짜 떨리는 것 이상의 애정이 느껴지는 순간이라는 기분이 들었다.너무 신기한 게 저 혼자만의 감정인 줄 알았는데 감독님도 그 장면에서 로맨스가 아주 많은 설명이 없더라도 마음이 뜨거워졌다고 하더라. 사랑에 빠진다는 게 '나를 얼만큼 사랑해?'의 대답은 들을 수 있어도 결코 설명할 수 없을 것이라는 생각이 든다. 그런 감정을 영란이랑 동민이도 주고받지 않았을까. 만약 그게 시청자 분들에게 닿지 못했다면, 그건 제가 표현적으로 더 섬세한 연기를 못했던 것 때문이 아닐까 싶다. 만약 그랬다면 제가 아쉽고 죄송한 마음을 부친다. 조금 더 디테일한 연기로 사랑에 빠지는 과정을 마음에 잘 담을 수 있도록 해보겠다"고 반성했다.
