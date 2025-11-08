오은영, 의외의 부부 일상 공개 "남편과 싸워, '따라오지 마' 소리 친 적도"

기사입력 2025-11-08 08:20


오은영, 의외의 부부 일상 공개 "남편과 싸워, '따라오지 마' 소리 친…

[스포츠조선 정유나 기자] '불후의 명곡'에서 '국민 멘토' 오은영의 러브스토리가 전격 공개된다.

KBS2 '불후의 명곡'(연출 박형근 김형석 최승범/이하 '불후')은 700회 넘게 역사를 이어오고 있는 명실상부 최고의 음악 예능 프로그램. 오늘(8일) 방송되는 730회는 '명사 특집 오은영 편' 특집으로 꾸며진다.

많은 이들에게 인생 조언과 힐링을 선사해 왔던 오은영은 이번 특집에서는 본격적인 자신의 인생 이야기를 꺼낸다. 그중에서도 오은영은 의대 재학 시절 만났던 첫 연인과 결혼하게 된 비하인드 스토리를 털어놔 이목을 끈다. 오은영은 "저와 남편 둘 다 서로가 첫사랑이다"라고 입을 떼더니 "당시 공부량이 많아 머리 감을 시간도 없을 정도였지만, 사랑은 막을 수 없었다"라고 회상해 미소를 자아낸다.

이에 MC 신동엽이 "오은영 박사님 부부도 부부 싸움을 하시냐"라고 묻자, 오은영은 "우리도 다툴 때가 있다. 9년 연애했는데, 특히 초반 6개월에 많이 다퉜다"라고 답해 모두를 놀라게 한다. 오은영은 "제가 '따라오지 마'라고 소리 지른 적도 있다. 그러면 뒤에서 팔자걸음으로 웃으면서 따라오는데 그게 귀엽더라"라더니 남편에 대해 "얼굴을 보면 너무 귀엽다. 귀여운 건 못 이기는 거 같다"라고 덧붙이며 애정을 드러낸다. 이를 들은 신동엽은 "저도 남편분과 같이 식사를 한 적이 있는데, 정말 귀여우시다"라고 증언해 웃음을 유발한다.


오은영, 의외의 부부 일상 공개 "남편과 싸워, '따라오지 마' 소리 친…
그런가 하면, 오은영은 서문탁이 부른 존 레논의 'Imagine'을 듣고는 "이 노래를 들으면 언제나 제 남편이 생각난다. 언제나 제 마음에 단단하게 자리 잡은 존재"라고 말해 환호를 불러일으킨다. 이어 오은영은 남편과의 깊은 신뢰를 언급하며 "저는 남편하고 같이 있을 때 인류애가 더 생기고, 사람을 사랑하는 마음이 생긴다"라고 이야기해 모두를 감동케 했다는 후문이다.

한편, '불후'가 특별하게 기획한 이번 명사 특집의 주인공은 '국민 멘토' 오은영 박사다. 이번 특집은 오은영 박사의 인생 스토리는 물론 서문탁, 자두, 알리, 남상일&김태연, 우디, 은가은&박현호, 김기태, 원위(ONEWE), 머쉬베놈, 정승원 등 총 10팀의 아티스트들의 무대가 펼쳐지며 시청자들에게 힐링과 감동을 선사할 전망이다. 이에 더욱 다채로운 재미로 찾아올 '불후' 본 방송에 대한 기대를 수직 상승시킨다.

'불후의 명곡-명사 특집 오은영' 편은 오늘(8일)에 이어 15일(토)까지 총 2부에 걸쳐 시청자를 찾는다. 매 회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'사기 혐의' 이천수 측 "고소인과 원만히 합의, 오해 풀고 고소 취하" [전문]

2.

67세 홍서범 "월 모임 비용만 1천만원, 조갑경♥ 인내심 늘어"

3.

'김연아♥' 고우림, 서울대 출신이었다 "외모→목소리 다 가졌네" ('편스토랑')

4.

손담비♥이규혁, 결국 월세 천만원 '이태원 부촌' 떠난다..."오르막 너무 힘들어"

5.

전현무, 전여친과 커플링 맞춘 과거까지 소환…첫 러닝에 감격 "최고령자가 해내" ('나혼산')

연예 많이본뉴스
1.

'사기 혐의' 이천수 측 "고소인과 원만히 합의, 오해 풀고 고소 취하" [전문]

2.

67세 홍서범 "월 모임 비용만 1천만원, 조갑경♥ 인내심 늘어"

3.

'김연아♥' 고우림, 서울대 출신이었다 "외모→목소리 다 가졌네" ('편스토랑')

4.

손담비♥이규혁, 결국 월세 천만원 '이태원 부촌' 떠난다..."오르막 너무 힘들어"

5.

전현무, 전여친과 커플링 맞춘 과거까지 소환…첫 러닝에 감격 "최고령자가 해내" ('나혼산')

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 폭로! "수준 이하 경기력" 손흥민, 토트넘 떠나 부활한 이유..."SON 위한 비밀노트 있다"→"필요할 땐 언제든"

2.

"손흥민 등번호 당장 반납해"→"내 뜻대로 되지 않아" SON 7번 얼마나 무거웠나...후계자의 '진심 고백', "매일 최선을 다해 노력하는 중"

3.

토트넘 '오피셜' 공식발표 "레전드 손흥민 못 넘었다"...하지만 연봉은 SON 이상? '케인급 대우' 재계약 약속 완료

4.

"또 히트쳤다" 믿고 보는 일본 국대 유니폼, 2026년 월드컵서 입을 유니폼 '2위' 호평…"수평선 무늬 강렬"

5.

"韓 레전드 손흥민 대체자가 日 이강인?" 토트넘, 亞 마케팅 효과 못 잊었다..."차세대 아시아 슈퍼스타 영입 원해"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.