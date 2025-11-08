오은영, 의외의 부부 일상 공개 "남편과 싸워, '따라오지 마' 소리 친…

|
[스포츠조선 정유나 기자] '불후의 명곡'에서 '국민 멘토' 오은영의 러브스토리가 전격 공개된다.
이에 MC 신동엽이 "오은영 박사님 부부도 부부 싸움을 하시냐"라고 묻자, 오은영은 "우리도 다툴 때가 있다. 9년 연애했는데, 특히 초반 6개월에 많이 다퉜다"라고 답해 모두를 놀라게 한다. 오은영은 "제가 '따라오지 마'라고 소리 지른 적도 있다. 그러면 뒤에서 팔자걸음으로 웃으면서 따라오는데 그게 귀엽더라"라더니 남편에 대해 "얼굴을 보면 너무 귀엽다. 귀여운 건 못 이기는 거 같다"라고 덧붙이며 애정을 드러낸다. 이를 들은 신동엽은 "저도 남편분과 같이 식사를 한 적이 있는데, 정말 귀여우시다"라고 증언해 웃음을 유발한다.
|
'불후의 명곡-명사 특집 오은영' 편은 오늘(8일)에 이어 15일(토)까지 총 2부에 걸쳐 시청자를 찾는다. 매 회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.
