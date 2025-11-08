[공식]'업소 출입 의혹' 김준영, 소속사도 손절.."작품 하차 동시에 전속계약 종료"(전문)

기사입력 2025-11-08 08:44


[공식]'업소 출입 의혹' 김준영, 소속사도 손절.."작품 하차 동시에 …

[스포츠조선 김소희 기자] 유흥업소 출입 논란에 휩싸인 배우 김준영이 출연 중이던 모든 작품에서 하차한 데 이어, 소속사 HJ컬쳐와의 전속계약도 종료됐다.

HJ컬쳐는 7일 공식 SNS를 통해 "소속 아티스트 김준영 배우와 관련된 사안으로 많은 분들께 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다"며 "김준영 배우와의 전속계약은 작품 하차 결정과 동시에 종료되었다"고 밝혔다.

이어 "이번 일을 통해 저희가 지켜야 할 최우선의 기준이 무엇인지 다시금 마음에 새겼다"며 "보내주신 말씀을 무겁게 받아들이고, 앞으로 더욱 책임감 있는 운영으로 신뢰를 회복할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

앞서 온라인 커뮤니티를 중심으로 김준영이 유흥업소에 출입했다는 의혹이 제기됐다. 김준영은 자신의 개인 SNS 계정에 유흥업소 영수증 사진을 게재했다가 삭제했으며, 해당 영수증에는 여성의 이름과 결제 금액이 기재돼 있었다는 주장도 나왔다.

이에 대해 소속사 측은 "어떠한 불법 행위도 없었다"며 "악의적인 허위 정보 유포 및 명예훼손 등 불법 행위에 대해서는 법적 대응을 포함해 단호히 조치하겠다"고 해명했으나, 논란은 쉽게 가라앉지 않았다.

결국 HJ컬쳐는 지난 3일 "김준영 배우는 출연 중인 모든 작품에서 하차한다"고 공식 발표했다. 이어 "김준영이 여러 작품에 동시에 출연 중이었던 만큼 각 제작사 및 관계자들과의 신중한 협의가 필요했다. 최종 결정을 확정하고 안내드리기까지 시간이 소요된 점 사과드린다"고 전했다.

또 "믿고 응원해주신 모든 분들께 책임 있는 모습을 보이기 위해 내부 절차를 진행하던 과정에서 초기 공지와 입장 표명이 미흡했다. 실망을 드린 점 진심으로 사과드린다"고 덧붙였다.

한편 김준영은 그동안 연극 '아마데우스', 뮤지컬 '라흐마니노프' 등에 출연하며 무대에서 활약해왔다. 차기작으로는 뮤지컬 '이터니티', '존도우' 출연을 앞두고 있었으나, 이번 논란으로 모든 활동이 중단됐다.


다음은 HJ컬쳐 입장문 전문

안녕하세요. HJ컬쳐 입니다.

소속 아티스트 김준영배우와 관련 사안으로 많은 분들께 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드립니다.

김준영 배우와의 전속계약은 작품 하차 결정과 동시에 종료되었습니다.

이번 일을 통해 저희가 지켜야 할 최우선의 기준이 언제나 관객 여러분임을 다시 한 번 마음에 새겼습니다.

보내주신 말씀을 무겁게 받아들이며

앞으로 더욱 책임감 있는 운영으로 신뢰를 회복할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

다시 한 번 깊이 사과드립니다.

감사합니다.

