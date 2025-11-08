'싱글맘' 쥬얼리 조민아, 또 보험왕 됐다…벌써 15번째

기사입력 2025-11-08 09:48


[스포츠조선 김소희 기자] 쥬얼리 출신 조민아가 15번째 '보험퀸'에 등극하며 눈부신 활약을 이어가고 있다.

8일 조민아는 자신의 SNS를 통해 "15번째 DB퀸 수상"이라며 사진을 공개했다. 공개된 사진에는 회사 관계자들 앞에서 공식적으로 계약퀸 상장을 받는 조민아의 모습이 담겨 있다.

조민아는 "지난 10월은 연휴가 길어 영업일수가 짧았는데, 쉬지 않고 달린 결과 15번째 디비퀸의 영광을 누릴 수 있었다"며 "하랑이랑 약속하길 정말 잘했다"고 소감을 전했다. 이어 그는 "영업의 끝판왕, 보험 일을 매달 해내는 과정은 한결같이 치열하지만, 그만큼 보람도 크다"며 "함께하는 감사의 따스함과 새로운 시작의 설렘이 공존하는 이 직업을 사랑한다"고 덧붙였다.

조민아는 마지막으로 "믿어주고 함께해주시는 모든 분들께 진심으로 감사드린다"고 말하며 팬과 동료들에게 감사 인사를 전했다. 현재 그는 DB손해보험 보험컨설턴트로 활동하며 본격적인 제2의 인생을 이어가고 있다.


'싱글맘' 쥬얼리 조민아, 또 보험왕 됐다…벌써 15번째
한편 조민아는 2002년 쥬얼리 멤버로 데뷔했으며, 2020년 비연예인 남성과 결혼해 슬하에 아들을 뒀으나 2022년 이혼 후 홀로 양육 중이다. 현재 보험 설계사로 새로운 삶을 살고 있으며, 최근 '전국 1위' 보험왕에 등극해 많은 축하를 받은 바 있다.

