'조윤희 딸' 8살 로아, 父 이동건 판박이..큰 키까지 "완성형 비주얼"

기사입력 2025-11-07 23:17


[스포츠조선 이게은기자] 배우 조윤희가 딸 로아와의 소중한 추억을 공개했다.

7일 조윤희는 별 다른 멘트 없이 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 조윤희는 로아와 가을 나들이를 떠난 모습. 조윤희는 로아에게 장난을 치며 해맑은 미소를 지어, 보는 이들까지 웃음 짓게 했다. 로아를 품에 안은 조윤희의 모습에서 행복감도 묻어난다.

로아의 깜찍하고 사랑스러운 모습도 눈길을 끈다. 로아는 엄마, 아빠를 닮아 길쭉한 팔과 다리도 뽐냈다. 클수록 아빠 이동건을 쏙 빼닮고 있는 모습이다.


한편 조윤희는 지난 2017년 배우 이동건과 결혼, 슬하에 딸 로아를 뒀지만 2020년 이혼했다. 로아를 홀로 양육 중이다. 지난해 tvN 드라마 '금주를 부탁해'에 출연했으며 현재 차기작을 검토 중이다.

joyjoy90@sportschosun.com

