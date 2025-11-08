'한강 러닝' 중독된 안은진, 몰라보게 달라진 얼굴에 유인나 "얼굴 반쪽…

'한강 러닝' 중독된 안은진, 몰라보게 달라진 얼굴에 유인나 "얼굴 반쪽됐네!"

[스포츠조선 김수현기자] 러닝을 시작한 안은진이 다이어트 성공 근황을 공개했다.

7일 유튜브 채널 '유인라디오'에는 '아무래도 키스는 괜히 한 거 같아요 너무 설레~ | 장기용 안은진 | 유인라디오 S2 EP.03'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 유인나는 유튜브를 찾아와준 손님 장기용과 안은진을 반갑게 맞이했다.

특히 유인나는 "은진 님은 처음 뵌다. 뵌 적이 없는 이 말이 절로 나온다"면서 "왜 이렇게 반쪽이 됐어!'라고 놀라워 했다.

최근 몰라보게 살이 빠져 화제가 되기도 했던 안은진. 여러 작품등을 통해 내적친밀감이 생긴 유인나는 "왜 이렇게 본 거 같지"라며 웃었다.


이에 안은진은 "저는 여기 나오기 전에 사실 김고은을 만나서 (대화) 비법을 전수 받고 왔다. '언니 너무 좋다' 하더라. '그냥 편하게 하고 오면 된다'고 얘기를 많이 듣고 왔다"라 털어놓았다.

이에 유인나는 "은진씨랑 놀면 되게 재밌을 거 같다'고 느꼈다. 그걸 3분 안에 느꼈다"라 했고 안은진은 "제가 재미는 보장할 수 있다"라며 너스레를 떨었다.

운동을 할 때만 심장이 뛰었다는 안은진은 최근 한강에서 러닝하는 모습으로 화제가 된 바 있다.


유인나는 "두 분 인스타를 좀 봤는데 운동복 입은 사진이 진짜 많더라"라 언급하면서 "은진씨도 운동을 자주 하시죠?"라 물었다.

이에 안은진은 "아무래도 운동은 좀 한다. 달리기를 시작했는데 스트레스 해소에 굉장히 도움이 되더라. 그래서 아주 천천히 뛰는 걸 취미생활로 하고 있다"라 밝혔다.


유인나는 "저도 이제 좀 노력해보려고 한다"면서 빵 터졌다. 바로 안은진의 SNS 영상이 재생된 것.

안은진은 "저 사람은 왜 저러는 걸까요?"라며 너스레를 떨었다.

유인나는 "내가 저걸 몇 번을 봤는지 모르겠다"며 "왜 그런 거냐"라 궁금해 했고 안은진은 "저도 잘은 모르겠다"면서 "릴스가 노래 쫙쫙 맞추기가 쉽지 않더라"라 털어놓았다.

안은진은 "심지어 무음 댄스다. 나중에 노래를 맞춰보니까 착착 맞더라"라며 흐뭇해 했다.

