CEO된 구혜선, 다이어트 大성공했다 "사뭇 진지한 대퓨님"

기사입력 2025-11-08 12:59


CEO된 구혜선, 다이어트 大성공했다 "사뭇 진지한 대퓨님"

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 구혜선이 CEO로서의 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

8일 구혜선은 자신의 SNS 채널을 통해 "사뭇 진지한 대퓨. 믿기 어려우시겠지만 INTJ입니다"라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.

공개된 사진 속 구혜선은 단정한 정장 차림으로 회의에 집중하고 있는 모습으로, CEO로서의 프로페셔널한 면모를 엿볼 수 있다. 최근 "폭풍 다이어트 중"이라고 근황을 전했던 만큼, 날렵해진 턱선과 또렷한 이목구비가 팬들의 감탄을 자아냈다.

네티즌들은 게시글에 "화이팅!", "진짜 멋지다", "배우 구혜선 맞나요? 너무 예쁘다" 등 다양한 반응을 쏟아내며 응원의 메시지를 남겼다.

배우로서의 이미지와는 사뭇 다른, 차분하고 진지한 CEO의 모습이 신선하게 다가온다.

한편 구혜선은 현재 카이스트 과학저널리즘 대학원에서 공학석사 과정을 밟고 있으며, 지난 3월에는 카이스트 교수와 함께 개발한 '납작한 헤어롤' 제품으로 특허를 취득했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'예비아빠' 이민우, "발육 지연 우려" 산부인과 진단에 '충격' ('살림남')

2.

'박수홍♥' 김다예, 33kg 감량 비결 최초 공개 "대장 염증·피부 처졌었다"

3.

'싱글맘' 쥬얼리 조민아, 또 보험왕 됐다…벌써 15번째

4.

조세호x지석진, 롤렉스 시계 차고 등장..유재석 "이게 바로 가짜의 삶"(뜬뜬)

5.

딘딘, '개념 연예인' 되더니 '겸손'까지 장착 "연예인만 힘든 거 아냐" ('1박2일')

연예 많이본뉴스
1.

'예비아빠' 이민우, "발육 지연 우려" 산부인과 진단에 '충격' ('살림남')

2.

'박수홍♥' 김다예, 33kg 감량 비결 최초 공개 "대장 염증·피부 처졌었다"

3.

'싱글맘' 쥬얼리 조민아, 또 보험왕 됐다…벌써 15번째

4.

조세호x지석진, 롤렉스 시계 차고 등장..유재석 "이게 바로 가짜의 삶"(뜬뜬)

5.

딘딘, '개념 연예인' 되더니 '겸손'까지 장착 "연예인만 힘든 거 아냐" ('1박2일')

스포츠 많이본뉴스
1.

"무조건 성적이다" 행보가 심상치 않다...제2의 폰세 일찌감치 영입, 제2의 황재균도 예고

2.

'자존심 박살나는 소리, 하지만 반박할 수 없다' 바닥으로 떨어진 FA 김하성의 가치, "모든 면 퇴보, 1년 계약 적당"

3.

홈런치는 출루왕이 2번. 역사상 가장 강한 2번의 탄생일까. 류지현호 첫 경기 포인트는[고척 현장]

4.

'오피셜' 공식발표, 일본 역사상 이런 선수는 없었다, EPL판 기적 탄생...100억 먹튀 대반전→2달 연속 이달 선수상 쾌거

5.

대만에 보인 '안현민' 유니폼. 대만 현지팬이었다. KT는 야구 한류 체험 중

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.