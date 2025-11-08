엔씨소프트, '지스타 2025'에서 엔비디아와 GPU 협력 강화

엔씨소프트, '지스타 2025'에서 엔비디아와 GPU 협력 강화

엔씨소프트는 국제 게임 전시회 '지스타 2025'를 통해 엔비디아(NVIDIA)와 GPU(그래픽처리장치) 협력을 강화한다고 밝혔다.

엔씨소프트는 오는 13일 개막하는 지스타 2025 엔씨소프트 부스의 모든 시연 PC에 엔비디아의 고성능 GPU '지포스 RTX 5080'를 탑재한다. 엔비디아가 전량 지원한 매니아용 고성능 GPU를 통해 최상의 시연 환경을 제공한다는 계획이다. 엔씨소프트 부스를 방문한 이용자는 지포스 RTX 5080 GPU가 탑재된 시연 PC에서 '아이온2(AION2)'와 '신더시티(CINDER CITY)'를 플레이 할 수 있다.

양 사는 지난 8월 독일에서 열린 '게임스컴 2025', 10월 서울에서 진행한 '지포스 게이머 페스티벌(GeForce Gamer Festival)'에 이어 '지스타 2025'까지 긴밀한 협력을 이어가고 있다고 전했다.

엔씨소프트는 지난 10월 30일 서울에서 개최한 '지포스 게이머 페스티벌'에 참여해 신작 '아이온2'와 '신더시티'의 최신 빌드와 신규 트레일러를 공개했다. 게임 시연에 참여하려는 이용자들이 3시간 이상 대기하는 등 뜨거운 관심을 받았다.

2026년 런칭을 목표로 개발 중인 '신더시티'는 '게임스컴 2025' 내 지포스 행사를 통해 엔비디아 RTX 플래그십 타이틀로 공개됐다. 엔비디아 DLSS 4 멀티 프레임 생성(Multi Frame Generation) & 레이 리컨스트럭션(Ray Reconstruction), 엔비디아 리플렉스(NVIDIA Reflex) 등 혁신적인 그래픽 기술을 적용했다고 엔씨소프트는 전했다. '신더시티'는 엔비디아의 클라우드 게임 서비스 '지포스 나우'에도 출시될 예정이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

