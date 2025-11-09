'사생활 루머' 이이경, 작별 인사도 없이 '놀뭐' 하차한 이유..“조율 어려웠다”

[스포츠조선 이유나 기자] 유재석이 최근 사생활 루머 이후 갑작스럽게 하차한 이이경에 대해 직접 언급했다.

8일 방송한 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 하하가 쏘아 올린 화제의 프로젝트 '인사모(인기 없는 사람들의 모임)'가 본격 시작됐다.

오프닝에 멋진 턱시도를 입고 등장한 세 사람은 유재석, 하하, 주우재였다.


유재석은 고정멤버 이이경이 갑작스럽게 하차하게 된 이유에 대해 "이경이가 3년여 동안 같이 했는데 지금 드라마 영화 스케줄이 너무 많아서 제작진과 조율하다가 결국은 하차하게 됐다"며 고생 많이 했는데 마지막 인사를 못하고 떠났다. 프로그램이 갑자기 결방이 되고 오늘 '인사모' 프로젝트가 날짜가 픽스가 되면서 그렇게 됐다"고 설명했다.

그러면서 "앞으로 이경 씨의 왕성한 활동을 응원하겠다"고 박수로 작별인사를 대신했다.

이날 방송에는 '인기없는 사람들의 모임' 첫방송으로 배우 허성태, 현봉식, 한상진, 김광규부터 에픽하이 투컷, 개그맨 허경환, 방송인 정준하, 이종 격투기 선수 최홍만 등이 속속 모였다.

lyn@sportschosun.com

