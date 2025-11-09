日애니 점령된 韓극장..'체인소 맨: 레제편' 294만 돌파..박찬욱 '…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 일본 애니메이션 '극장판 체인소 맨: 레제편'(이하 '체인소 맨', 요시하라 타츠야 감독)이 누적 관객 294만명을 기록하며 올해 전체 흥행 7위에 올라섰다.
또한 '더 퍼스트 슬램덩크'와 'F1 더 무비' 보다 빠른 페이스로 250만관객을 돌파한 데 이어, '어쩔수가없다'까지 넘으며 입소문으로 완성한 흥행 돌풍을 이어가고 있다. 개봉 7주 차에 접어든 현재까지도 식지 않는 관객들의 열기 속에서 올가을 극장가 대표 장기 흥행작으로 자리매김했다.
'극장판 체인소 맨: 레제편'은 전기톱 악마 '포치타'와의 계약으로 '체인소 맨'이 된 소년 '덴지'와 정체불명의 소녀 '레제'의 폭발적인 만남을 그린 작품이다. 전 세계 누계 발행 부수 3100만 부를 돌파한 후지모토 타츠키의 원작 만화 '체인소 맨'에서 가장 사랑받은 에피소드 레제편을 영화화한 이번 작품은 일본에서도 역시 7주 연속 박스오피스 1위를 기록하며 화제를 이어가고 있다. 북미 개봉 이후 로튼 토마토 신선도 지수 98%, 팝콘 지수 98%로 언론과 관객들의 뜨거운 반응을 얻으며 글로벌 흥행 신드롬을 이끌고 있다.