[SC이슈] "3년간 고생했는데.."…유재석의 마지막 배려, 이이경 하차…

[스포츠조선 조지영 기자] 유재석이 마지막 인사도 못한 이이경에 대한 아쉬움을 털어놨다.
유재석은 "다들 기사를 통해 아시겠지만, 3년간 우리와 고생한 이이경이 지금 드라마와 영화 스케줄이 굉장히 많아서 고생을 했다. '놀면 뭐하니?' 제작진과 논의해 이번 '인사모' 스케줄을 기점으로 하차하게 됐다. 그동안 이경이가 고생을 많이 했다"라며 아쉬운 마음을 털어놨다.
지켜보던 주우재 역시 "몇달동안 스케줄이 너무 많았다"며 바쁜 이이경의 스케줄을 언급했고 하하 또한 "인사를 하고 갔어야 했는데, 인사모까지 밀리는 바람에"라고 덧붙였다.
충격적인 사생활 루머에 휩싸였던 이이경은 루머가 해소된 이후에도 후폭풍이 이어졌다. 가장 큰 직격타는 '놀면 뭐하니?'이었다. 지난 2022년 9월 '놀면 뭐하니?'에 합류한 이이경은 남다른 예능감으로 '놀면 뭐하니?'에 입지를 굳혔던 상황. 하지만 '놀면 뭐하니?'는 이번 사생활 루머 고초를 겪은 이후 이이경과 상의 끝에 하차를 결정, 지난 4일 "이이경이 해외 일정을 포함한 스케줄로 인해 프로그램 참여에 고민이 많았고, 최근 하차 의사를 밝혔다. 제작진은 이이경의 의견을 존중하며 논의 끝에 각자의 길을 응원하기로 했습니다. 바쁜 스케줄 속에서도 열정을 보여준 이이경에게 감사드린다"고 발표했다.
이이경의 하차 이후 첫 방송에서도 제작진과 MC 유재석은 이이경의 하차 이유로 '스케줄'을 강조해 눈길을 끌었다. '사생활' 문제가 아닌 '스케줄' 문제로 하차하는 이이경에게 다시 한번 '오해'가 생길까 끝까지 배려한 것. 실제로 이이경은 베트남 영화 '나는 여기에 있다'와 일본 TBS 드라마 '드림 스테이즈'에 캐스팅 돼 해외 촬영을 앞두고 있다. 다만 이이경은 '놀면 뭐하니?' 외에 ENA·SBS플러스 '나는 솔로', E채널 '용감한 형사들' 등 다른 예능프로그램들은 그대로 출연한다는 의사를 밝혔다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com