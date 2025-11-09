백지연, '현대家 며느리' 맞이 2년만에 기쁜 소식 "대기업 고문으로 활…

이게은 기자
기사입력 2025-11-09 11:04
'이천수♥' 심하은, 사기 피소 해프닝 끝난 남편 공개 응원 "잘하란 말이다"[SC이슈]
박봄, "정서 불안정" 소속사 주장에 공식입장…"건강 완전 괜찮아"[SC이슈]
뉴진스, 올드진스 되나…2027년까지 활동 불가 가능성 "민희진도 빚더미"[SC이슈]
린, 이수와 이혼 후 첫 생일…의미심장 글 "행복하려 태어났다"
강호동, 또 폭로 터졌다…선미 "소녀시대 편애, 원더걸스 치가 떨려"[SC리뷰]
이정후 옆에 또 KBO 출신이? 자이언츠, 폰세 눈독 → 美 현지 깜짝보도. 이정후 새 동료로 폰세 거론
英 단독 보도! '손흥민처럼 못할거면 나가주세요'→유망주 PK 강탈 후 실패…벼랑 끝에서 맨유전 역전골 '쾅'
'이강인 100경기 확정' 초대박 오피셜! "LEE는 온몸 던져 뛴다"…현지 팬들까지 '극찬 열풍'→"폭발적인 성장세"
감독 최초 30억시대 열었다. 3년 최대 30억 재계약. 이제 염갈량의 시대[공식발표]
극장골 받고 극장골! 91분 '오열' 히샬리송, 극장 역전골→96분 더리흐트, 재극장골...'명승부' 토트넘-맨유, 2-2 무승부