'하트시그널4' 김지영, 남친은 명문대 출신 국내 최대 독서 커뮤 창업자? 싱가포르 럽스타[SC이슈]

기사입력 2025-11-10 06:57


'하트시그널4' 김지영, 남친은 명문대 출신 국내 최대 독서 커뮤 창업자…

[스포츠조선 백지은 기자] 채널A '하트시그널4' 출신 김지영이 열애 사실을 고백한 가운데 남자친구의 정체에 대한 관심이 쏠리고 있다.

김지영은 8일 자신의 계정에 '사랑하는 사람들과 보내는 가을(연애공개)'이라는 제목의 영상을 게재했다.

그는 한 남성과 밤산책을 즐기는 모습을 공개, "오래 고민하고 진심으로 확신이 들어 이렇게 용기 내본다"고 열애 사실을 고백했다.

김지영은 "연상의 비연예인이다. 다정하고 우직한 사람이다. 연예계와 거리가 먼 분이라 적응하는데 시간이 좀 걸릴 것 같다"고 남자친구를 소개했다.

두 사람의 사랑의 오작교는 '하트시그널4'에 함께 출연했던 이주미였다. 김지영은 "소개팅은 아니었고 행사장에서 집 방향이 같아 같이 택시를 타고 가는데 2차 가겠냐고 묻더라. 오빠가 너무 급발진 해서 도망 다녔다"고 회상했다. 남자친구는 "툭 하면 연락했다. 두 번째 만날 슌까지 얼마나 여러번 까였는지 보고 충격 받았다"고 털어놨다.


'하트시그널4' 김지영, 남친은 명문대 출신 국내 최대 독서 커뮤 창업자…
이후 온라인 커뮤니티에는 김지영의 남자친구가 국내 최대 유료 독서 커뮤니티 창업자 A씨라는 추측이 나왔다. 국내 명문 K대학교 출신인 A씨는 2015년 IT 업계 경험을 바탕으로 커뮤니티 기반 독서모임 스타트업을 창업했다.

한 네티즌은 "독서모임 스타트업 사장 같더라. 그 남성 SNS에 남성이 초대받은 싱가포르 행사에 김지영도 따라가서 같은 날짜에 같은 호텔 배경이랑 행사장 배경 올렸다"는 댓글을 달기도 했다.

김지영은 승무원 출신 인플루언서로 '하트시그널4'를 통해 얼굴을 알렸다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

