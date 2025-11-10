'블랙리스트 피해' 김규리, 충격적 악플 박제 "대대적 소송 진행, 자비…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김규리가 이명박 정부 시절 국가정보원이 주도한 이른바 '문화계 블랙리스트' 사건과 관련한 2심 판결이 확정되자, 악성 댓글 작성자들에 대해 강경한 법적 대응을 예고했다.
김규리는 지난 9일에도 "드디어 판결이 확정됐다. 그동안 몇 년을 고생했던 건지… 이제 그만 힘들고 싶다"며 판결 확정을 알렸다. 그는 "블랙리스트 트라우마가 너무 심해 '블'자만 들어도 몸이 떨린다. 이제서야 조금이나마 숨을 쉴 수 있을 것 같다"고 심경을 전했다.
김규리는 블랙리스트 피해와 관련해 당시 겪었던 구체적 피해도 털어놨다. "누군가 '너희 집 골목에 국정원 사무실이 차려졌다, 몸조심해라'고 했고, 며칠 동안 집 앞에 이상한 사람들이 서성거렸다. 동네 사람들조차 쓰레기봉투 문제로 벌금을 물게 됐다고 하더라. 나중에 보니 쓰레기봉투까지 뒤져봤다고 들었다"고 말했다.
김규리는 2008년 미국산 광우병 소고기 수입 논란 당시 SNS를 통해 정부의 협상을 비판한 뒤 '좌파 연예인'으로 낙인찍히며 집중적인 비난을 받았다. 이후 김규리를 포함한 문성근, 김미화, 박찬욱 감독, 안치환 등 문화예술인 36명은 2017년 국정을 상대로 손해배상 소송을 제기했다. 이들은 국정원이 당시 '좌파 연예인 대응 TF'를 구성해 특정 인사들을 방송·영화계에서 배제하고 지원을 중단했다고 주장했다.
서울고등법원은 지난달 17일 "대한민국은 이명박 전 대통령과 원세훈 전 국가정보원장과 함께 원고들에게 각 500만 원을 지급하라"고 판단하며 국가의 책임을 인정했다. 이에 국가정보원은 이달 7일 "국민이 위임한 권한을 오·남용한 과오를 깊이 반성한다. 피해자와 국민께 진심으로 사과드린다"며 상고를 포기했고, 이로써 2심 판결은 그대로 확정됐다.
김규리는 판결 확정 소식에 안도감을 표하면서도 "사죄를 하긴 했다는데 도대체 누구한테 사죄를 했다는건지"라며 "기사에 내려고 허공에다가 한 것 같기도 하고, 상처는 남았고 그저 공허하기만 하다. 어쨌든 상고를 포기했다하니 소식 기쁘게 받아들인다"고 소회를 전했다.