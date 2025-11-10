정부지원 돌보미, 8개월 아기 내동댕이 쳤다 '경악'…'유치원 교사 자격증'도 있다는데 잔혹 학대(히든아이)

기사입력 2025-11-10 08:47


정부지원 돌보미, 8개월 아기 내동댕이 쳤다 '경악'…'유치원 교사 자격…

[스포츠조선 고재완 기자] 8개월 아기를 잔혹하게 내동댕이 친 아이 돌보미가 충격을 준다.

10일 저녁 8시 30분, MBC 에브리원에서 CCTV, 바디캠, 블랙박스 등 다양한 영상을 통해 사건·사고를 분석하는 범죄 분석 코멘터리 프로그램 '히든아이'가 방송된다.

한순간도 방심할 수 없는 지구대 경찰들의 긴박한 하루를 담은 '이대우의 사건 현장'에서는 김해 중앙지구대 관할 지역에서 벌어진 사건들을 현장 경찰과 함께 추적한다. 저녁 8시경, 음주 운전 신고를 받고 출동한 현장에는 음주 운전을 한 것으로 추정되는 남성이 차 안에서 잠든 채 꿈쩍도 하지 않고 있었다. 경찰의 수차례 하차 요구에도 불구하고 운전자는 반응하지 않았고 결국 차량 강제 개방을 진행, 이 과정에서 경찰이 부상을 입기도 했다. 이에 현직 형사 이대우는 "현장에서 다치는 경우가 많다"며 치열한 현장 이야기를 전했다. 이후 차에서 끌려 나온 운전자의 정체와 히든아이에서 처음 공개되는 인사불성 만취남의 모습에 출연진들은 경악을 금치 못했다고. 이어 경찰차를 택시처럼 이용하는 여성과 끝까지 '잔액 부족 카드'만 내밀던 무전취식男까지, 한밤중 벌어진 주취자들의 천태만상에 이목이 쏠린다.


정부지원 돌보미, 8개월 아기 내동댕이 쳤다 '경악'…'유치원 교사 자격…

정부지원 돌보미, 8개월 아기 내동댕이 쳤다 '경악'…'유치원 교사 자격…
권일용의 범죄 규칙에서는 아이 돌보미가 8개월 아이를 잔혹하게 학대한 제보 사건을 다룬다. 쌍둥이 엄마였던 제보자는 두 아이를 동시에 돌볼 수 있는 데다가 유치원 정교사 자격증까지 가진 돌보미를 어렵게 구했다. 그러나 해당 돌보미가 8개월 된 아이를 내동댕이치는 등 학대하는 모습이 홈캠 영상에 고스란히 담겼고 이를 본 김동현은 "심장이 떨어지는 것 같다"며 격분했는데. 아이 부모가 더욱 분통이 터진 건 해당 돌보미가 정부에서 지원해 준 아이 돌보미였다는 사실. 사건 이후 뻔뻔한 변명으로 일관하는 돌보미의 모습에 권일용은 "그걸 변명이라고 하는 건가"라며 고개를 저었다. 피해 아이는 물론 가족 모두에게 큰 상처를 남긴 홈캠 속 돌보미의 두 얼굴이 공개된다.


고재완 기자 star77@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안성댁 박희진 근황 "작사가 활동→시나리오 집필 중" ('복면가왕')

2.

현아, 마카오 공연 중 실신 "아무 기억 안나 미안, 체력 더 키우겠다"[전문]

3.

김규리 "협박에 휴대폰 도청까지 당해→숨 쉬는 것조차 두려웠다"…블랙리스트 트라우마 고백

4.

"기사 보셨죠. 저 괜찮아요" 성시경, 매니저 배신에도 웃었다

5.

현영, 0.02% 확률 뚫었다...'기적의 딸' 탄생 비화 "부모님 대판 싸워" ('백반기행')

연예 많이본뉴스
1.

안성댁 박희진 근황 "작사가 활동→시나리오 집필 중" ('복면가왕')

2.

현아, 마카오 공연 중 실신 "아무 기억 안나 미안, 체력 더 키우겠다"[전문]

3.

김규리 "협박에 휴대폰 도청까지 당해→숨 쉬는 것조차 두려웠다"…블랙리스트 트라우마 고백

4.

"기사 보셨죠. 저 괜찮아요" 성시경, 매니저 배신에도 웃었다

5.

현영, 0.02% 확률 뚫었다...'기적의 딸' 탄생 비화 "부모님 대판 싸워" ('백반기행')

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 첫 리그 우승은 메시에게 물어봐" GOAT, 2골1도움→통산 400도움 펄펄, LA-마이애미 동반 컨퍼런스 준결승행

2.

'이강인 때문에' 파리 열광의 도가니! 매각 안하길 '천만다행'…"이젠 PSG가 이강인에 의존"→이젠 팀의 핵심

3.

눈물 닦고 심기 일전! 1.1억원 안 썼으면 준우승도 없었다…100%는 기본? 인상폭 벌써 기대된다

4.

'패무패패무패패승패무승패패패승패무패패무' 손흥민 무너지자 같이 무너진 토트넘 훗스퍼 스타디움...20경기 단 3승, 최악의 기록 행진

5.

충격 폭로! "강인아, 고작 벤치에 만족하니?" 이강인 자존심 건드린 PSG…결과는 대성공→"LEE, 여름 이후 눈에 띄게 변했어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.