H.O.T 문희준 "9세 딸 잼잼이에 상속 완료…상속세 안내"('탐비')

기사입력 2025-11-10 09:18


[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 H.O.T 문희준이 딸 잼잼이에게 상속을 끝냈다고 밝혔다.

10일 오후 9시 30분 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'에는 H.O.T 출신 '리빙 레전드' 문희준이 게스트로 출격한다. '아이돌'에서 두 아이의 아버지로 돌아온 문희준에게 데프콘X유인나X김풍은 "잼잼이는 클수록 더 사랑스럽다"라며 문희준의 딸에 대한 팬심을 드러냈다.

문희준은 "잼잼이가 네 살 때부터 아이돌 하고 싶다고 했다. 그냥 하는 말인 줄 알았는데. 지금 아홉살이 됐는데도 꿈이 아이돌이라고 한다"며 H.O.T 아빠 문희준과 크레용팝 엄마 소율에 이어 아이돌을 꿈꾸는 잼잼이의 소식을 전했다. 이에 김풍은 "이 정도면 가업이다"라며 감탄했고, 데프콘은 "부모 유전자를 물려받았기에 당연하다"며 '아이돌 잼잼이'를 기대했다. 문희준은 "다행히 '춤 실력'은 상속세를 안 낸다. 유전자도 상속세 내면 억울하니까..."라며 너스레를 떨었고 데프콘도 "공짜로 상속해 준 거다"라고 맞장구쳐 웃음을 자아냈다.

이날의 '사건수첩'에서는 풋풋한 고딩 커플에서 엄마, 아빠가 되어버린 '고딩엄빠'의 실화가 재구성돼 공개된다. 두 사람은 사귄 지 100일 만에 아기가 생기자, 결국 학교도 자퇴하고 출산과 육아에 집중해야 했다. 전쟁 같은 현실 육아에 둘은 언성을 높여가며 싸웠고, 냉혹한 말들로 서로 상처를 입혔다. 문희준은 "아기여도 부모님이 싸우면 안다고 한다. 3~4세쯤 되어서 큰 소리에 움찔하게 된다. 그래서 싸우더라도 친절하고 밝게 싸우라고 한다. '여보 쫓겨나고 싶어?'도 웃으며 해야 한다"며 웃으며 다툰 기억을 전했다.

사연 속 '고딩 엄마'는 결국 참다못해 아이를 두고 가출을 감행했다. 게다가 가출한 아내가 다른 남자와 바람을 피는 상황이 포착돼 남편은 충격에 빠졌다. '상간남'의 정체를 알게 된 남편은 아내에게 "머리가 어떻게 된 거 아니냐"라며 따졌지만, 아내는 "나 그 남자 사랑해. 너 말고"라며 절규해 결국 두 사람의 관계는 파국으로 치달았다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

