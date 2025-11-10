NHN, 전년 동기 대비 5.1% 증가한 3분기 게임 부문 실적 발표

기사입력 2025-11-10 09:25


NHN, 전년 동기 대비 5.1% 증가한 3분기 게임 부문 실적 발표



NHN이 게임 부문에서 전년 동기 대비 5.1% 증가한 3분기 실적을 발표했다.

NHN이 10일 공개한 2025년 3분기 실적에 따르면 매출은 6256억원으로 전년 동기 대비 2.8%, 전 분기 대비 3.4% 증가했고, 영업이익은 276억원으로 전년 동기 대비 흑자전환했으며, 전 분기 대비로는 26.1% 증가했다.

이 가운데 게임 부문의 경우 전년 동기 대비 5.1%, 전 분기 대비 2.9% 증가한 1183억원을 기록했다. 모바일게임 매출이 전년 동기 대비 11.7% 증가하며 게임 부문 성장을 이끈 것으로 나타났다. '한게임 로얄홀덤(구 한게임 더블에이포커)'은 브랜드 리뉴얼 효과와 함께 오프라인 홀덤 대회가 신규 유저 유입에 크게 기여, 3분기 월간 신규 이용자가 전 분기 대비 52% 증가하며 2023년 출시 이후 분기 최대 매출을 달성했다. 일본에서도 '#콤파스'가 인기 IP '어둠의 실력자가 되고 싶어서!'와의 컬래버레이션을 통해 애플 앱스토어 매출 순위 1위 달성과 함께 전년 동기 대비 29%의 매출 성장을 기록했다.

이밖에 결제 부문은 전년 동기 대비 15.5%, 전 분기 대비 5.8% 증가한 3273억원을 달성했고, 기술 부문은 전년 동기 대비 8.8%, 전 분기 대비 7.0% 증가한 1118억원을 기록했다.

특히 NHN은 내년 선보일 신작 게임이 시장에 성공적으로 안착할 수 있도록 전사 역량을 집중할 계획이라고 전했다.

현재 개발중인 대전 액션 게임 '디시디아 듀엘럼 파이널 판타지(DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY)'는 '파이널 판타지' 시리즈의 전사들이 다수 등장하는 '디시디아 파이널 판타지' 시리즈의 최신 모바일 신작으로, 지난 7일 시작해 8일간 일본 및 북미 지역에서 최대 4만명을 대상으로 비공개 베타 테스트(CBT)를 진행 중이며, 이용자 피드백을 반영해 내년 상반기 일본을 비롯한 글로벌 정식 출시를 목표로 하고 있다고 전했다.

'최애의아이' IP 기반 3매치 퍼즐 게임 신작 '퍼즐 스타(Puzzle Star)'는 팬층의 수집 욕구를 반영해 캐릭터 코스튬과 보이스 등 다양한 수집형 콘텐츠를 준비중이며, 연내 사전예약 진행 후 TV 애니메이션 3기 방영 시점에 맞춰 내년 1분기 일본에 정식 출시될 예정이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

