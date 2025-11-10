'63세 미혼' 홍진희 "25년 산 아파트 재건축한다고..노후·이사 걱정…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 홍진희가 현실 노후 고민을 털어놓는다.
박원숙이 <한지붕 세가족>에서 순돌이네로 전국민적인 인기를 끈 임현식과의 미공개 과거 사진을 공개한다. 30대 시절 현식♥원숙의 비주얼과 최근 임현식에게 연락했던 박원숙의 사연이 공개되며 동생들을 놀라게 한다. 홍진희는 25년째 거주 중인 아파트의 재건축 소식을 전하며, 노후 대비와 이사 걱정 등 현실적인 고민을 털어놓아 공감대를 형성한다. 한편, 네 사람은 의상을 리폼하기 위해 칼 라거펠트, 이브 생로랑 등 세계적인 디자이너를 배출한 프랑스 의상 학교 출신 디자이너를 찾아간다. 박원숙은 인생 첫 재봉질에 도전하며 숨겨왔던 디자이너로서의 역량을 뽐내고, 손재주 좋은 황석정은 재단까지 직접 하는 열정적인 모습을 보인다.
공주 대표 특산물 밤 수확에 나선다. 무려 7만 평 넘는 산을 소유한 주인을 만난 사공주는 나무 밑으로 떨어진 밤들을 보고 크게 반기며 신나게 밤을 줍는다. 특히 70세가 넘도록 밤을 주워본 적 없는 박원숙은 "보물찾기하는 것 같아!"라며 아이처럼 들뜬 모습을 보이고, 혜은이 또한 역대급 크기의 왕밤을 발견해 즐거워한다. 사공주는 갓 구운 공주 밤과 밤 막걸리를 맛보며 어릴 적 먹던 군밤의 추억을 떠올린다.
네 사람의 가을 나들이는 11월 10일 월요일 저녁 8시 30분, KBS2 <박원숙의 같이 삽시다>에서 확인할 수 있다.