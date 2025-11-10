김연아, ♥고우림이 이 모습에 반했나…명품도 기죽이는 미모[SCin스타]

기사입력 2025-11-10 11:43


사진 출처=김연아 개인 계정

사진 출처=김연아 개인 계정

[스포츠조선 안소윤 기자] 전 피겨스케이팅 국가대표 김연아가 눈부신 미모를 뽐냈다.

김연아는 9일 자신의 개인 계정에 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 김연아가 아이보리 색 홀터넥 니트를 입고 D사 명품 브랜드 광고 촬영 중인 모습이 담겼다. 그는 점점 더 고혹적이고 청순해진 비주얼을 자랑하며 보는 이들의 눈길을 사로잡았다. 해당 게시물을 본 팬들은 "역시 연아 퀸", "너무 아름다워요" 등 여러 댓글을 남겼다.

한편 김연아는 2022년 10월 그룹 포레스텔라 멤버 고우림과 결혼했다. 고우림은 결혼 1년여 만인 2023년 11월 현역 군 복무를 위해 입대했으며, 올해 5월 만기 전역 후 활발히 활동 중이다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



