한소희 ‘눈의 여신’ 강림…압도적 미모로 대만 패션지 접수

기사입력 2025-11-10 15:14


[스포츠조선 이유나 기자] 배우 한소희가 바자 타이완의 화보로 강렬한 매력을 선보였다.

10일 바자 타이완 공식 계정에는 글래머러스한 몸매에 타이트한 소재의 옷을 올 화이트로 입은 한소희의 모습이 담겨 있다.

하얀 눈 배경 속 화이트룩의 그녀의 이미지는 '겨율 여왕'.


한소희는 부쉐론 브랜드 앰버서더의 자격으로 바자 타이완과 함께 화보 촬영에 임했다.

바자 타이완은 "크리스마스 파티룩 준비 시작할까요"라며 한소희 외에도 트와이스 미나도 함께한 '윈터 원더랜드' 콘셉트 화보를 공개했다.

한편, 한소희는 월드투어를 마친 후 새 영화 '프로젝트Y'로 관객들과 만날 예정이다. 특히 '프로젝트Y'는 한소희와 배우 전종서의 만남으로 큰 기대를 모은다.

