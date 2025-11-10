'11월의 신부' 김옥빈, 결혼 D-6…순백의 웨딩드레스컷 미모폭발 "예…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 배우 김옥빈이 오는 16일 결혼을 앞두고 웨딩드레스 컷을 공개했다.
한편 지난 10월 김옥빈의 소속사 고스트 스튜디오는 "김옥빈이 오는 11월 16일 소중한 인연을 만나 백년가약을 맺는다"며 "에비 신랑은 비연예인으로 결혼식은 양가 친인척 및 가까운 지인들과 함께한 자리에서 비공개로 치러질 예정"이라며 "비연예인인 예비 신랑과 양가 가족을 배려해 구체적인 장소 및 시간 등 결혼식과 관련된 세부 사항에 대해 공개하기 어려운 점 너른 양해 부탁드린다. 새로운 인생의 출발을 앞둔 김옥빈 배우의 앞날에 따뜻한 축복 부탁드리며, 앞으로도 김옥빈 배우는 변함없이 배우로서 좋은 모습 보여드릴 것"이라고 밝힌 바 있다.
한편 김옥빈은 2005년 영화 '여고괴담4 목소리'를 통해 데뷔해 다양한 영화와 드라마 등에서 활약했다. 영화 '박쥐' '여배우들' '악녀'와 드라마 '오버 더 레인보우' '칼과 꽃' '유나의 거리' '아스달 연대기' '연애대전' 등에 출연하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여줬다.2009년에는 박찬욱 감독의 영화 '박쥐'에서 송강호와 호흡을 맞췄고, 스페인 시체스 영화제에서 여우주연상을, 칸 영화제 경쟁 부문에서 심사위원상을 수상했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
