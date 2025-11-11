'제4차 사랑혁명' 황보름별 "김요한과 '학교 2021' 이후 4년만 재…

'제4차 사랑혁명' 황보름별 "김요한과 '학교 2021' 이후 4년만 재회, 성숙해졌다"

최종수정 2025-11-11 12:43

11일 서울 상암동 스탠포드호텔에서 열린
웨이브 오리지널 '제4차 사랑혁명' 제작발표회. 김요한과 황보름별이 포즈를 취하고 있다. 상암동=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.11/

[스포츠조선 정빛 기자] 김요한과 황보름별이 '학교 2021' 이후 4년 만에 '제4차 사랑혁명'으로 재회했다.

황오름별은 11일 서울 마포 상암 스탠포드호텔에서 열린
웨이브 오리지널 '제4차 사랑혁명' 제작발표회에서 "4년 만에 김요한과 만나 반가웠다"라며 "성숙해진 느낌이 들었다"라고 했다.

'제4차 사랑혁명'은 모태솔로 공대생 주연산(황보름별)과 백만 인플루언서 강민학(김요한)이 무근본 학과 통폐합으로 동기가 되며 벌어지는 이야기다.

김요한이 맡은 역할은 백만 팔로어를 거느린 모델학과 강민학이다. 디테일하게 잘생긴 외모와 달리 머릿속은 단순한 반전미의 소유자다.

황보름별은 어린이 퀴즈왕 출신의 수석 공대생 주연산을 연기한다. 연애에는 서툴지만 논리와 코딩에만 몰두하던 인물이 강민학을 만나며 감정의 변화를 겪는다.

무엇보다 두 사람은 2021년 KBS 드라마 '학교 2021'에서 처음 호흡을 맞춘 뒤, 이번 작품으로 다시 만나게 돼 눈길을 끈다.

황보름별은 "너무 오랜만에 봐서 반가웠다. 20대 초반에 만나고 후반에 다시 보니까 성숙해진 느낌이 들었다"며 "강민학 역할을 누가 하나 궁금했는데, 요한이라는 말을 듣고 '정말 찰떡이다' 싶었다. 현장에서도 요한 씨가 오면 공기가 확 밝아졌다"고 전했다.

이에 김요한은 "'학교 2021' 때는 붙는 장면이 거의 없었다. 그때의 별이는 역할 때문인지 조금 시크하고 말도 많이 못 걸었다"며 웃었다.


이어 "'제4차 사랑혁명'에서 다시 만나서 너무 반가웠고, 이번엔 호흡이 정말 잘 맞았다. 내가 하는 말에 웃어주고 반응해줘서 고마웠다. 현장 분위기도 내 '퍼스널컬러'처럼 따뜻했다"고 밝혔다.

웨이브 오리지널 '제4차 사랑혁명'은 오는 13일 오전 11시 첫 공개된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

