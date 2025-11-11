SF 우승 3번 이끈 명장, 고문으로 돌아왔다..."젊은 초보 감독에 많…

|
[스포츠조선 노재형 기자]샌프란시스코 자이언츠가 월드시리즈 3차례 우승을 이끈 레전드 사령탑을 구단 고문역으로 복귀시켰다.
샌프란시스코는 올시즌을 마친 직후 밥 멜빈 감독을 해임하고 대학 최고의 사령탑으로 평가받는 테네시대 토니 바이텔로를 새 사령탑에 앉혔다. 이어 보치 전 감독을 특별 고문으로 선임한 것이다. 프로 지도 경력이 없는 '초보' 바이텔로 감독에게 도움을 주기 위해 보치 전 감독을 붙였다고 보면 된다.
보치는 이날 AP와 인터뷰에서 "자이언츠 구단 및 많은 친숙한 사람들과 다시 함께 하게 돼 너무 기쁘다. 이 구단과 도시는 나와 내 가족에 큰 의미를 갖고 있으며 내가 뭔가를 할 수 있는 기회를 준데 대해 감사드린다"고 소감을 나타냈다.
포지 사장은 "보치를 다시 모셔오게 된 것은 우리 구단에 엄청난 일이다. 그의 경험과 리더십, 야구에 대한 이해는 타의추종을 불허한다. 그의 통찰력은 지속적인 성공을 위해 나아가고 있는 우리 구단에 더없이 소중한 힘이 될 것"이라고 말했다.
보치 감독은 올해 메이저리그 사령탑들 가운데 최다승 기록을 갖고 있다. 1995년부터 올시즌까지 샌디에이고 파드리스, 샌프란시스코, 텍사스에서 28시즌 통산 2252승2266패(0.498)을 기록했다. 월드시리즈 우승 경력만 무려 4차례. 통산 감독 승수에서는 역대 6위에 올라 있다. 그보다 많은 승리를 이끈 코니 맥(3731승), 토니 라루사(2884승), 존 맥그로(2763승), 바비 콕스(2504승), 조 토레(2326승) 등 5명은 모두 명예의 전당에 헌액됐다.
샌프란시스코 지휘봉을 잡고 있던 2010, 2012, 2014년 월드시리즈 우승을 이끌었고, 텍사스 부임 첫 시즌인 2023년 또 다시 우승 감독이 됐다. 특히 텍사스는 보치 감독을 앞세워 1969년 창단 후 처음으로 월드시리즈 정상에 오르는 기쁨을 맛봤다.
