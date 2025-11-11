르세라핌 허윤진, 美 대학 합격 후 하루만에 뒤집힌 인생..."독기 가득…

|
[스포츠조선 김수현기자] 그룹 르세라핌의 허윤진이 미국 대학 합격을 포기하고 데뷔하게 된 일대기를 고백했다.
11일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '11월 11일이다 소원 빌어 | EP. 114 르세라핌 허윤진 카즈하 | 살롱드립'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.
이어 "두 달 동안 독기로 살았다. 독기로 제가 가고 싶었던 학교에 (합격) 된 거다"라 회상했다.
이에 장도연은 "두 달 준비해서 (합격한 거냐)"라며 놀라워 했고 허윤진은 "맞다. 장학금도 받기로 했다. 너무 신난 마음으로 등록금을 딱 내고 이제 '다음 스텝으로 가야겠다' 했는데 바로 다음날에 회사에서 연락이 온 거다. '혹시 잠깐 통화도 되냐' 하더라"라 설명했다.
앞서 허윤진은 JTBC '아는 형님'에서도 미국 대학을 포기했던 에피소드를 공개한 바 있다. 당시 허윤진은 입학금은 어떻게 됐냐는 질문에 "날아갔다. 못 받았다. 꽤 비쌌다"라고 솔직하게 답한 바 있다.
허윤진은 "근데 사실 끊자마자 (다시 돌아갈 게) 정해져있었다. '이렇게 등록금까지 다 냈는데 갑자기 오는 연락인 건 의미가 있는 거다, (가수가 되라는) 뭔가 신호다' 그렇게 느껴졌다"라 밝혔다.
shyun@sportschosun.com