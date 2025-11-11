이병헌, ♥이민정 유튜브서 '블러 처리' 고수…"얼굴에 자신 없나"

|
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이민정이 남편 이병헌의 '블러 출연' 비하인드를 밝혔다.
11일 오후 공개된 유튜브 채널 '이민정 MJ' 영상에서 이민정은 한강을 찾은 자리에서 구독자들의 질문에 답하며 남편과의 에피소드를 전했다.
당시 이민정은 영화 '어쩔 수가 없다'의 배우들과 함께 베니스 현장을 담았고, 이병헌과의 휴일 일상도 살짝 공개했다.
하지만 해당 영상 속 이병헌은 블러 처리된 채 등장, 팬들의 웃음을 자아냈다.
제작진은 "댓글에 보니 구독자 50만이 되어도 그냥 블러 처리 해달라는 말이 많았다"라고 말했고, 이에 대해 이민정은 "(이병헌은) 블러가 편하대요. 세팅 안 해도 되고, 그냥 자연스럽게 나와도 되니까 좋다고 하더라"며 웃었다.
이어 "얼굴에 자신이 없나 봐요"라며 장난스럽게 덧붙였다.
이민정은 "50만 구독자 달성해도 블러는 계속 할 것 같다"며 "아예 앵글에 걸리지 않으려고 할 수도 있다. 걸리면 '초췌하니까 블러 해달라'고 할 것 같다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.
팬들은 "블러여도 존재감은 여전", "이병헌 블러 담당자 상 줘야 한다", "이민정 센스 최고" 등 반응을 보이고 있다.
