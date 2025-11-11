울면서 떠난 리오넬 메시 공식 입장 "바르셀로나로 돌아오겠다"...4년 …

|
[스포츠조선 김대식 기자]리오넬 메시가 무려 4년 만에 바르셀로나 캄프 누로 돌아왔다.
이는 상상도 못했던 최악의 상태를 불러왔다. 바르셀로나는 리그 샐러리캡을 도저히 맞출 수 없는 지경에 이르렀다. 천문학적인 연봉을 수령하고 있던 메시였기에 바르셀로나는 메시를 데리고 시즌을 운영할 수 없었다. 결국 메시는 강제로 이별을 선택했다. 이때 메시는 눈물을 흘리면서 바르셀로나와의 작별 기자회견을 진행했다. 그 이후로 메시는 바르셀로나라는 도시에는 놀러온 적이 많지만 바르셀로나 구단에는 정식으로 방문한 적이 1번도 없다.
디 애슬래틱은 '메시가 다시 캄프 누를 찾았다는 사실에는, 그가 떠났던 방식이 주는 감정적인 무게가 더해진다. 2021년 눈물의 기자회견으로 발표된 이별은 클럽의 심각한 재정난이 결정한 것이었고, 그는 여전히 클럽을 이끌고 있는 후안 라포르타 회장에게 배신감을 느낀 상태로 떠났다. 바르사 팬들이 느끼는 공통된 감정은 단 하나다. 제대로 된 이별은 없었다는 것이다'고 설명했다.
메시는 정말로 바르셀로나를 사랑했다. 2022년 카타르 월드컵 이후 파리 생제르맹(PSG)에서 사랑받지 못하고 있을 때 바르셀로나 복귀를 추진했다. 메시 대리인으로 일하는 메시 아버지가 바르셀로나 수뇌부와 협상을 진행했지만 결국 성사되지 못했다. 협상이 불발된 후 메시는 "유럽에서 돌아가고 싶었던 곳은 바르셀로나 뿐이었다. 월드컵 우승 이후, 다시 바르사로 돌아갈 수 없었다면 이제는 다른 방식으로 축구를 즐길 때라고 느꼈다"고 고백한 바 있다.
매체는 '무엇보다, 메시와 라포르타를 중심으로 한 바르사 현 체제와의 관계는 여전히 좋지 않다는 점은 잘 알려져 있다. 그러나 그것이 메시가 바르셀로나라는 클럽과, 그가 남긴 역사에 품고 있는 애정까지 바꿀 수는 없다. '언젠가 돌아오고 싶다. 그리고 그때는 작별하기 위해서만이 아니다'라는 문장은 새로운 단계의 가능성을 떠올리게 한다'며 메시가 바르셀로나와 다시 만날 수 있다고 전망했다.