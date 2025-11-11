황신혜, '구족화가' 남동생과 양양 여행 "장애인 제약 많아, 외국과 비…

황신혜, '구족화가' 남동생과 양양 여행 "장애인 제약 많아, 외국과 비교된다"(시네스타일)[종합]

;[스포츠조선 김소희 기자] 배우 황신혜가 '구족화가(손과 발 대신 입으로 그림을 그리는 화가)'인 남동생과의 가족 여행을 공개하며 장애인 편의시설의 현실에 대한 아쉬움을 전했다.

11일 유튜브 채널 '황신혜의cine style'에는 "남동생 시네스타일 첫 등장!!ㅣ집에서 고추장 쉽게 만드는 팁 공개ㅣ코랄로바이조선, 장애인편의객실, 가족 여행, 양양 여행, Vlog"라는 제목의 영상이 업로드 됐다.


영상 속 황신혜는 남동생 가족과 강원도 양양 여행을 떠났다. 먼저 황신혜는 동생 가족의 단골집으로 향했고, 편안한 환경 속에서 식사까지 마친 뒤 숙소로 향했다. 럭셔리하고 깔끔한 숙소에 가족들은 감탄했고, 황신혜는 "이 호텔이 장애인룸이 정말 잘 되어 있다"며 화장실과 테라스 등 베리어 프리(Barrier-Free) 구조로 설계된 편의시설을 소개했다.

황신혜의 어머니는 "행복하다. 너무 고맙다"고 만족한 듯 웃어보였고, 황신혜는 딸에게 "삼촌에게 이렇게 여행한 거 20년 만이다. 하와이가 마지막이다"라고 감격해 했다.


이후 조식을 마친 황신혜 가족은 바다를 구경한 뒤 식사를 위해 외출했지만, 그는 장애인 접근성이 부족한 현실에 안타까움을 드러냈다.

황신혜는 "동생이 휠체어를 타다 보니까 저희가 먹고 싶은 식당보다 휠체어가 들어갈 수 있는 식당인지 먼저 확인해야 한다"며 "선택지가 거의 없다"고 털어놨다. 이어 "외국은 장애인 시설이 갖춰져 있지 않으면 건축 허가가 안 난다고 하더라. 하지만 우리나라는 여전히 제약이 많다. 가족으로서 너무 많은 걸 느꼈다"고 진심 어린 소회를 밝혔다.

또한 "오늘도 바닷가를 갔는데, (동생이) 내리지도 못하고 차 안에서 창문만 내리고 바다를 봤다"며 "어제도 회를 포장해 숙소에서 먹었고, 오늘도 자주 가는 횟집이 있는데 휠체어가 들어갈 수 없어 또 포장해가야 한다"고 말해 보는 이들의 마음을 뭉클하게 했다.

황신혜는 영상 전반에서 장애를 가진 가족 구성원과의 여행이 얼마나 세심한 배려를 필요로 하는지, 또 사회적 인식과 제도 개선이 여전히 절실함을 강조하며 깊은 공감을 이끌었다.


앞서 황신혜는 과거 한 방송에서 '구족화가'로 활동하고 있는 동생을 언급했다. 그는 "동생이 20년 전에 교통사고로 1년 정도 병원생활을 했다. 교통사고로 인해서 목이 다쳤고, 신경이 목 이하로 다 끊어졌다"고 밝혔다.

황신혜는 "동생이 구족화가다. 그림을 보면 믿을 수 없을 정도로 따뜻하고 정말 좋다. 근데 그 상황에서도 그런 환경에서도 좋은 천사(지금의 아내)가 나타서 지금까지 이렇게 그림을 그릴 수 있게 되고 정말 우리가 행복하게 살 수 있는 환경이 된 거 같다"며 눈물을 보였다.

