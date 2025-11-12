아이비, 송승헌 동거설에 입 열었다.."골프장에서 우연히 만나"('라디오…

아이비, 송승헌 동거설에 입 열었다.."골프장에서 우연히 만나"('라디오스타')

기사입력 2025-11-12 09:25


[스포츠조선 문지연 기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 아이비가 송승헌과 동거설에 대해 입을 열었다.

12일 방송되는 MBC '라디오스타'에 아이비가 출연해 '송승헌 동거설'의 진실부터 박진영의 '뮤지컬 불가설', 그리고 완벽주의 뮤지컬 여신의 현실 고충까지 솔직하게 털어놓는다. 무대에서는 치밀한 완벽주의자로, 일상에서는 인간적인 유머감각으로 웃음과 공감을 전한다.

아이비는 1인 기획사 대표로서의 현실적인 고민을 솔직히 밝힌다. 그는 "혼자서 모든 걸 책임지다 보니 월급날이 가장 무섭다"라고 말하며 웃픈 일상을 전한다. 이어 "무대에선 완벽해야 한다는 부담이 있다"라며 뮤지컬 배우로서의 진심과 철학을 전해 공감을 자아낸다.

이어 박진영에 대한 이야기도 꺼낸다. 아이비는 데뷔 초 자신을 프로듀싱한 박진영에 대해 '그가 아니었으면 성공하지 못했을 것'이라며 고마움을 표현하면서도, "'공기 반 소리 반'이라 뮤지컬은 못할 것 같다"라고 말해 폭소를 유발한다. 그는 "뮤지컬은 호흡과 발성이 달라서 리듬을 타면 대사를 못 친다"라고 말해 웃음을 자아낸다.

또한 뮤지컬 '레드북'의 상대역인 지현우와의 일화를 전한다. 아이비는 "지현우는 공연이 없는 날에도 연습실에 먼저 나온다"라면서 '저염 인간' 지현우의 슴슴한 성격을 정확히 묘사해 스튜디오를 폭소로 물들인다. 이어 아이비는 '저염 인간형'에게 데인 아픈 과거사를 꺼내며 지현우를 건드리지 않는다고 밝혀 웃음을 터트리게 한다.

'송승헌 동거설'의 전말도 제대로 밝힌다. 그는 "유기견 단체를 후원하던 중 눈썹이 특이한 강아지를 입양했는데, 이름을 송승헌이라고 지었다"라며 "그걸 SNS에 올렸다가 뉴스로까지 나가게 된 것"이라고 설명한다. 이후 아이비는 "골프장에서 우연히 진짜 송승헌 배우를 만나게 됐다"라면서 당시 상황을 생생히 전하는데, 이 같은 '동거설' 해프닝의 전말에 MC들과 게스트들이 폭소를 터뜨린다.

다이빙 프로그램 '스플래쉬'에서 화제를 모았던 '흑역사 짤' 비하인드도 공개한다. "워터프루프 제품을 썼는데 인터뷰 당시 립스틱이 앞니까지 번져 있었다"라며 민망했던 순간을 얘기해 현장을 웃음바다로 만든다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

