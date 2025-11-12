아이비, 송승헌 동거설에 입 열었다.."골프장에서 우연히 만나"('라디오…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 아이비가 송승헌과 동거설에 대해 입을 열었다.
이어 박진영에 대한 이야기도 꺼낸다. 아이비는 데뷔 초 자신을 프로듀싱한 박진영에 대해 '그가 아니었으면 성공하지 못했을 것'이라며 고마움을 표현하면서도, "'공기 반 소리 반'이라 뮤지컬은 못할 것 같다"라고 말해 폭소를 유발한다. 그는 "뮤지컬은 호흡과 발성이 달라서 리듬을 타면 대사를 못 친다"라고 말해 웃음을 자아낸다.
또한 뮤지컬 '레드북'의 상대역인 지현우와의 일화를 전한다. 아이비는 "지현우는 공연이 없는 날에도 연습실에 먼저 나온다"라면서 '저염 인간' 지현우의 슴슴한 성격을 정확히 묘사해 스튜디오를 폭소로 물들인다. 이어 아이비는 '저염 인간형'에게 데인 아픈 과거사를 꺼내며 지현우를 건드리지 않는다고 밝혀 웃음을 터트리게 한다.
다이빙 프로그램 '스플래쉬'에서 화제를 모았던 '흑역사 짤' 비하인드도 공개한다. "워터프루프 제품을 썼는데 인터뷰 당시 립스틱이 앞니까지 번져 있었다"라며 민망했던 순간을 얘기해 현장을 웃음바다로 만든다.
