28기 광수♥정희, '현커' 맞네..최종 선택 공개 전 '스킨십' 포착

|
[스포츠조선 조윤선 기자] '나는 솔로' 28기 광수와 정희가 현실 커플(현커)임을 짐작하게 하는 영상이 공개됐다.
12일 SBS Plus 채널에는 '[#솔로리액션 예고] 수요일 밤 라이브 방송 직후 28기 돌싱 리액션 티저 공개'라는 제목의 영상이 업로드됐다.
앞서 첫인상 선택에서 영철에게 금반지를 받았던 정희는 "영철 님이 나중에 연락해서 반지를 돌려달라고 했다"고 폭로해 영철을 당황하게 했다. 이에 영철은 첫인상 선택에서 정희가 아닌 옥순을 선택했던 광수에게 "왜 선택 안 했냐"고 따졌고, 광수는 "그냥 내가 짐 들어드렸던 분이다. 예뻐서는 아니다"라고 해명했다. 그러나 정희의 새침한 눈빛에 진땀을 흘렸다.
또한 광수는 '2순위 데이트' 중 술을 마시고 응급실에 실려 간 영숙을 언급하며 "진짜 말 안 듣는 동생이구나"라고 말해 웃음을 자아냈다.
|
그런가 하면 광수는 질투심을 숨기지 않았다. 앞서 정희가 영호에게 "난 너도 좋아"라며 귓속말하는 장면이 나오자 그는 "죄송한데 빨리 돌려주시겠냐. 그렇게 쿨하지 못하다"며 질투를 표현해 정희를 미소 짓게 했다. 영자 역시 영철이 순자에게 회를 먹여주는 장면을 보며 "저런 거 진짜 싫다"고 돌직구를 던져 웃음을 안겼다.
이날 공개된 영상에서는 광수와 정희가 손을 잡고 있는 모습이 포착돼 네티즌들의 관심을 집중시켰다. 최종 선택 방송 전이라 두 사람이 실제 커플이 됐는지는 확인되지 않았지만, 방송 내내 서로에게 확신을 보였던 만큼 이번 영상 속 손잡은 스킨십 장면은 '현커설'을 더욱 굳혔다.
네티즌들은 "광수 정희 손잡고 있네", "현커 맞구나. 너무 좋다", "광수는 아예 정희 쪽으로 손이 가 있다", "광수 정희 현커 오피셜", "두 커플 다 현커인가보다"등 뜨거운 반응을 보였다.
한편 28기 최종 선택 결과가 공개될 '나는 솔로'는 100분 특별 편성으로 방송될 예정이다.