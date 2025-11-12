장영란, '의사 집안' 시댁 유산 공개…'고려시대 토기' 감정가에 깜짝

기사입력 2025-11-12 20:31


장영란, '의사 집안' 시댁 유산 공개…'고려시대 토기' 감정가에 깜짝

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 장영란이 의사 집안 시댁의 '유산'을 공개하며 화제를 모았다.

12일 공개된 유튜브 채널 A급 장영란에는 "의사 집안 시아버지가 장영란 물려주려고 작정한 '고려시대 토기' 감정가는?(시어머니 폭발)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 장영란은 남편 한창과 함께 전남 순천 시댁을 방문해 미술사학자 이상문 교수와 함께 시댁이 보관해온 물품의 감정가를 확인했다.


장영란, '의사 집안' 시댁 유산 공개…'고려시대 토기' 감정가에 깜짝
그 결과, 복권으로 구성된 병풍이 약 1,500만 원, 고려시대 토기가 30만 원, 100년 이상 된 옹기가 70~80만 원대로 평가돼 총 1,715만 원 상당의 감정가를 기록했다.

특히 고려시대 토기는 "해녀가 직접 채취한 약 900년 전 토기"로 추정돼 장영란을 비롯한 가족들을 놀라게 했다.

한편 이날 장영란의 시댁에서 감정한 물건들은 총 1,715만 원 상당의 감정가를 기록했다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

왕종근, 유언 공개됐다..."함께 고통 받지 말고 요양병원으로 면회도 오지마"

2.

[공식] 뉴진스 해린-혜인, 어도어 복귀 "법원판결 존중, 활동 최대한 지원"(전문)

3.

빽가, 가사일 맡은 ♥문원에 경고 "신지 돈만 쓰냐? 우리가 다 지켜본다"(어떠신지)[종합]

4.

[속보] 뉴진스 해린·혜인, 어도어 돌아간다 "법원 판결 존중, 전속계약 준수 결정"(전문)

5.

이채영, 활동 중단하더니 "일본에 집 샀다, 호텔비보다 집세가 저렴"

연예 많이본뉴스
1.

왕종근, 유언 공개됐다..."함께 고통 받지 말고 요양병원으로 면회도 오지마"

2.

[공식] 뉴진스 해린-혜인, 어도어 복귀 "법원판결 존중, 활동 최대한 지원"(전문)

3.

빽가, 가사일 맡은 ♥문원에 경고 "신지 돈만 쓰냐? 우리가 다 지켜본다"(어떠신지)[종합]

4.

[속보] 뉴진스 해린·혜인, 어도어 돌아간다 "법원 판결 존중, 전속계약 준수 결정"(전문)

5.

이채영, 활동 중단하더니 "일본에 집 샀다, 호텔비보다 집세가 저렴"

스포츠 많이본뉴스
1.

'박찬호 100억 태풍' 미야자키까지 덮쳤다 → 정작 롯데·두산은 글쎄..? 과도한 몸값 부풀리기에 피로도 쌓인다 [미야자키 현장]

2.

폰세 갑자기 '초대형 트레이드설' 휘말렸다! → 특급 에이스 포함된 '빅딜 시나리오'

3.

'류지현 감독 한숨 나오겠다' LAD 한국계 월드시리즈 우승멤버 토미 현수 에드먼 발목 수술결정, WBC 못 나온다

4.

조규성 첫 합류→손흥민X황희찬 윙포워드 OK…'홍명보호' 공격 라인 치열한 경쟁 '더욱 다채로워진다'

5.

'김상식호 대파→규정 위반 철퇴' 말레이, 선수들 집단 소송 준비

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.