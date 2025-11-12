장영란, '의사 집안' 시댁 유산 공개…'고려시대 토기' 감정가에 깜짝

김준석 기자
기사입력 2025-11-12 20:31
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
왕종근, 유언 공개됐다..."함께 고통 받지 말고 요양병원으로 면회도 오지마"
[공식] 뉴진스 해린-혜인, 어도어 복귀 "법원판결 존중, 활동 최대한 지원"(전문)
빽가, 가사일 맡은 ♥문원에 경고 "신지 돈만 쓰냐? 우리가 다 지켜본다"(어떠신지)[종합]
[속보] 뉴진스 해린·혜인, 어도어 돌아간다 "법원 판결 존중, 전속계약 준수 결정"(전문)
이채영, 활동 중단하더니 "일본에 집 샀다, 호텔비보다 집세가 저렴"
'박찬호 100억 태풍' 미야자키까지 덮쳤다 → 정작 롯데·두산은 글쎄..? 과도한 몸값 부풀리기에 피로도 쌓인다 [미야자키 현장]
폰세 갑자기 '초대형 트레이드설' 휘말렸다! → 특급 에이스 포함된 '빅딜 시나리오'
'류지현 감독 한숨 나오겠다' LAD 한국계 월드시리즈 우승멤버 토미 현수 에드먼 발목 수술결정, WBC 못 나온다
조규성 첫 합류→손흥민X황희찬 윙포워드 OK…'홍명보호' 공격 라인 치열한 경쟁 '더욱 다채로워진다'
'김상식호 대파→규정 위반 철퇴' 말레이, 선수들 집단 소송 준비