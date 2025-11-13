[지스타 2025] 엔씨소프트, 메인 스폰서의 자신감으로 신작 5종 공개

|
|
|
|
엔씨소프트는 상장 이후 지난해 처음으로 연 영업이익 적자를 기록하며 힘든 시기를 지나고 있다.
엔씨소프트는 B2C관에 300부스의 전시 공간을 마련하고 '아이온2'를 비롯해 5종의 신작 라인업을 공개한다.
부스는 중앙의 돔 상영관과 양측 2개의 시연존으로 구성됐다. 돔 상영관은 초대형 파노라마 상영관으로, 신작 트레일러를 넓은 스크린에서 감상할 수 있다. 부스에는 이용자 휴게 공간도 별도로 마련된다.
우선 가장 주목을 받는 게임은 오는 19일 출시 예정인 차세대 MMORPG '아이온2'이다. 관람객들은 부스를 방문해 '아이온2'를 PC와 모바일로 체험할 수 있다. 이번 지스타에서는 '캐릭터 커스터마이징'과 '아이온2' 대표 던전 중 하나인 '우루구구 협곡' 시연이 준비된다.
특히 하이엔드급 두 게임의 원활한 시연을 위해 엔씨소프트는 삼성전자, 엔비디아, 인텔, 마이크로소프트, 레이저 등과의 협업을 통해 준비한 다양한 게이밍 하드웨어를 활용한다.
삼성전자는 '글레어 프리' 기술이 적용된 오디세이 게이밍 모니터 2종을 지원, OLED 모니터 최초 500Hz 주사율이 적용돼 매끄러운 화면 전환이 가능한 27형 'OLED G6' 모델을 '아이온2' 시연에 활용한다. '신더시티' 시연에는 180Hz 주사율과 0.03ms 응답속도를 지원해 슈팅 게임에 최적화된 27형 'OLED G5' 모델을 채택했다.
엔비디아의 최신 그래픽카드 'GeForce RTX 50' 시리즈도 사용된다. 이미 엔씨소프트는 지난달 서울에서 개최된 '지포스 게이머 페스티벌'에 게임사로는 유일하게 참여, 두 게임의 최신 빌드와 신규 트레일러를 공개했다. 또 인텔은 두 게임의 오픈월드 환경에 특화된 최신 CPU 인텔 코어 울트라 프로세서를 준비한다.
마이크로소프트도 엔씨소프트의 공식 스폰서로 행사에 참여한다. 양 사는 MOU를 체결하며, '신더시티'의 개발에 클라우드 플랫폼 '애저'와 애저 '오픈 AI' 기술을 도입하는 등 다방면의 협력 계획을 밝힌 바 있다. 키보드, 마우스, 헤드셋 등 시연에 필요한 주변기기는 글로벌 게이밍 브랜드 레이저가 지원한다.
이밖에 차세대 타임 서바이벌 슈터 '타임 테이커즈', 애니메이션 액션 RPG '리밋 제로 브레이커스'가 포함된 출품작 안내 영상이 공개된다. 미공개 신작 1종은 지스타 현장에서 정보가 공개될 예정이다.
'아이온2' 시연자는 게임 정식 출시 후 게임 내에서 사용할 수 있는 'G-STAR 스페셜 쿠폰'과 '마우스 장패드'를 선물로 받는다. 또 '신더시티' 시연자에게는 보조배터리가 제공된다. 돔형 파노라마 상영관에서 신작 트레일러를 끝까지 감상한 관람객은 'NC 디렉터스 체어(캠핑 의자)'를 받을 수 있다.
휴게공간은 메인부스 앞에 마련된다. 휴게공간에서 엔씨소프트 부스를 촬영한 뒤 SNS에 인증샷을 게시하면 레드불 음료를 제공한다. '아이온2' 사전 예약을 인증하면 팝콘을 받을 수 있다. 야외부스에서는 엔씨소프트 포토월을 배경으로 한 포토존 이벤트와, 간식 '다르다 팝칩'을 받을 수 있는 핀볼 게임이 진행된다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com