28기 돌싱 6커플 신기록..나솔이 엄빠=상철♥정숙 "방송 이후 많은 일…

[스포츠조선 조윤선 기자] '나는 SOLO'(나는 솔로) 28기에서 여섯 쌍의 최종 커플이 나와, '솔로나라' 사상 최다 커플 탄생이라는 신기록을 세웠다.
같은 시각, 현숙은 '슈퍼 데이트'를 함께 나간 영철에게 영수 관련 고민을 상담했다. 영철은 "영수가 하는 말을 있는 그대로 믿으면 안 될까?"라고 조언했고, 현숙은 영수의 말을 의심했던 자신의 언행을 반성했다. 경수 역시 영숙과 '슈퍼 데이트'를 하면서 많은 대화를 나눴다. 이때 그는 영숙의 육아 고충을 들어주다가 공감의 눈물을 쏟았고, 영숙은 이에 고마워했다. 데이트 후 경수는 제작진과의 인터뷰에서 "(양육자와 교제하는 건) 쉽지 않은 문제인 거 같다"면서도 "호감이 더 커진 건 맞다"라는 복잡한 속내를 내비쳤다.
숙소에 상철과 남아있던 순자는 정숙이 상철에게 '슈퍼 데이트권'을 쓰려 했으나 자신이 못쓰게 한 일을 솔직하게 밝혔다. 그러면서 그는 "상철이 '쉬운 남자'인 것 같다. 대체 몇 명한테 차인 거야? 만인의 후순위!"라고 놀렸다. 이에 화가 난 상철은 "적당히 좀 해야지, 받아준다고 그게 전부로 보이냐? 선 넘지 말라"고 경고했다. 어색한 기류 속 순자는 "난 암막 커튼 다 치고 침대에 누워 있을 때가 제일 행복해"라고 말했는데, 상철은 "내가 제일 싫어하는 게 암막 커튼"이라며 싸늘한 표정을 지었다. 결국 두 사람은 어영부영 대화를 마무리한 채 각자의 방으로 갔다.
드디어 '최종 선택'의 날이 밝았다. 경수-영숙은 함께 감자전을 만들어 먹으며 행복해했다. 옥순-영호도 다정히 손을 잡고 '솔로나라 28번지'에서의 추억을 사진으로 남겼다. 영철은 영자에게 커다란 꽃다발을 무릎 꿇고 바쳤다. 영수는 감자 계란말이로 정숙과의 아침 식사를 즐겼으며, 상철은 순자를 찾아가 "나를 좀 믿어주면 좋겠어"라고 사과한 뒤, 보라색으로 포장한 꽃다발을 선물했다. 영호도 편지로 옥순에게 진심을 담은 마음을 전했다.
직후 공개된 '최종 선택'에서는 총 6커플이 맺어져, '나는 SOLO' 역대 최다 커플 탄생 기수라는 신기록이 터졌다. 영호-옥순, 광수-정희는 이변 없이 서로를 택했으며, 영철-영자와 상철-순자도 서로의 마음을 확인하며 최종 커플이 됐다. 뒤늦게 발동이 걸린 경수와 영숙도 최종 커플로 거듭났으며, '인기남' 영수는 "오로지 그녀를 위해 직진하겠다"며 정숙에게로 갔다. 정숙 역시 "5박 6일 동안 그분을 지켜내느라 너무 힘겨웠다"면서 영수를 선택했다. 영식과 현숙은 최종 선택을 하지 않은 채 '나는 SOLO'의 여정을 마무리했다. 마지막으로, 28기 방영 도중 탄생한 '나솔이'(2세 태명) 부모의 정체가 밝혀졌는데, 바로 상철-정숙이었다. 3MC 데프콘-이이경-송해나는 "방송 이후 많은 일이 있었을 것"이라고 귀띔하며 두 사람의 '2세 임신' 소식을 축복했다. 돌싱 특집으로 또 한 번의 '레전드'를 쓴 '솔로나라'는 매력적인 '연상녀'와 '연하남'이 출격하는 29기 '연상연하 특집'으로 돌아온다.
29기의 새로운 로맨스는 19일(수) 밤 10시 30분 SBS Plus와 ENA에서 방송하는 '나는 SOLO'에서 확인할 수 있다.