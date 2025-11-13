'슈주 금쪽이' 강인, 탈퇴 6년만 복귀선언…해외 팬미팅 투어 개최[SC이슈]

기사입력 2025-11-13 09:27


'슈주 금쪽이' 강인, 탈퇴 6년만 복귀선언…해외 팬미팅 투어 개최[SC…

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 슈퍼주니어 출신 강인이 활동을 재개한다.

강인은 12일 자신의 계정에 팬미팅 투어 포스터를 게재했다. 그는 "당신이 기다렸던 컴백. 오랜 시간이 걸렸지만 드디어 여기까지 왔다. 강인이 내년 첫 솔로 팬미팅 투어를 개최한다"고 밝혔다.

강인은 2026년 1월 11일 마닐라를 시작으로 호치민(1월 24일), 멕시코시티(1월 28일), 리마(1월 30일), 산티아고(2월 1일)에서 글로벌 팬들과 만난다.

아유미는 "화이팅"이라고, 슈퍼주니어로 함꼐 활동했던 조미와 김기범은 이모티콘과 김희철 환호짤로 응원의 뜻을 전했다.

강인은 2005년 슈퍼주니어 멤버로 데뷔했다. 데뷔 초만 해도 그는 타고난 비주얼과 예능감을 뽐내며 팀의 핵심 멤버로 활동했지만, 영광의 순간은 짧았다.

2009년 강인은 음주뺑소니 사고를 일으켰고, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 벌금형을 선고받았다. 8개월간 자숙한 강인은 군복무를 마친 뒤 슈퍼주니어 정규 6집 '섹시, 프리 앤 싱글'로 복귀했다.

그러나 2016년 두 번째 음주운전 교통사고로 벌금 700만원을 선고받았고, 2017년에는 술을 마신 상태에서 폭행 사건에 연루돼 논란을 불러왔다.

그리고 2019년 정준영 단톡방 멤버라는 의혹까지 받았다. 강인과 정준영은 소위 말하는 '비즈니스' 관계였을 뿐, 강인은 정준영의 불법촬영물 유포 사건과 무관하다는 사실이 밝혀졌고 경찰 조사에서도 무혐의 처분을 받았으나 강인은 슈퍼주니어 탈퇴를 결정했다.


이후 강인은 오랜 시간 자숙해왔다. 간간히 자신의 개인 채널을 통한 소극적 소통만 했을 뿐, 공식적인 활동은 하지 않았다. 그런 강인이 무려 6년만에 활동 기지개를 켰다. 국내 대신 해외로 눈을 돌린 그의 복귀에 관심이 모아지고 있다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김정난, 실신해 뇌출혈 의심·턱 뼈 부상..응급실 行 "졸도해 협탁에 찧어"

2.

뉴진스 전원 어도어 복귀…'뉴진스맘' 민희진은 손절엔딩일까[SC이슈]

3.

이성미 "생모가 100일 때 날 버려..父 5혼? 좋은 엄마 찾아주려고"(나는꼰대다)

4.

이영자, 송가인 '뚱땡이' 발언에 정색 "그 말 안 하면 안 되나"

5.

추신수♥하원미, 재산 1900억인데 "집에서 수박→깻잎 키워먹어..자급자족 한다"

연예 많이본뉴스
1.

김정난, 실신해 뇌출혈 의심·턱 뼈 부상..응급실 行 "졸도해 협탁에 찧어"

2.

뉴진스 전원 어도어 복귀…'뉴진스맘' 민희진은 손절엔딩일까[SC이슈]

3.

이성미 "생모가 100일 때 날 버려..父 5혼? 좋은 엄마 찾아주려고"(나는꼰대다)

4.

이영자, 송가인 '뚱땡이' 발언에 정색 "그 말 안 하면 안 되나"

5.

추신수♥하원미, 재산 1900억인데 "집에서 수박→깻잎 키워먹어..자급자족 한다"

스포츠 많이본뉴스
1.

두번째로 많은 신청자에 과열 조짐까지. 역대급 돈잔치, 886억 넘고 FA 총액 최고액 신기록 쓰나

2.

'유돈노 170억' 트라우마에 발목 잡히나? 롯백호X롯찬호 꿈 → '100억원' 현실에 한숨…커져가는 롯데의 고민 [미야자키포커스]

3.

SON피셜 떴다! "단기 임대이적 없다" 유럽 복귀설 선 그은 손흥민 "불편한 루머 그만, 월드컵에만 집중할 것"

4.

"주전급 선수도 여럿 보여" 명단 전달 끝났다, 충격의 이적 폭풍 불어올까

5.

'252K-98마일' 폰세 SD행 전망 떴다! "메릴 켈리 이후 최고의 복귀 작품 될 것", 美 유턴 최고액 유력

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.