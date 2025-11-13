'슈주 금쪽이' 강인, 탈퇴 6년만 복귀선언…해외 팬미팅 투어 개최[SC…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 슈퍼주니어 출신 강인이 활동을 재개한다.
아유미는 "화이팅"이라고, 슈퍼주니어로 함꼐 활동했던 조미와 김기범은 이모티콘과 김희철 환호짤로 응원의 뜻을 전했다.
강인은 2005년 슈퍼주니어 멤버로 데뷔했다. 데뷔 초만 해도 그는 타고난 비주얼과 예능감을 뽐내며 팀의 핵심 멤버로 활동했지만, 영광의 순간은 짧았다.
그러나 2016년 두 번째 음주운전 교통사고로 벌금 700만원을 선고받았고, 2017년에는 술을 마신 상태에서 폭행 사건에 연루돼 논란을 불러왔다.
그리고 2019년 정준영 단톡방 멤버라는 의혹까지 받았다. 강인과 정준영은 소위 말하는 '비즈니스' 관계였을 뿐, 강인은 정준영의 불법촬영물 유포 사건과 무관하다는 사실이 밝혀졌고 경찰 조사에서도 무혐의 처분을 받았으나 강인은 슈퍼주니어 탈퇴를 결정했다.
이후 강인은 오랜 시간 자숙해왔다. 간간히 자신의 개인 채널을 통한 소극적 소통만 했을 뿐, 공식적인 활동은 하지 않았다. 그런 강인이 무려 6년만에 활동 기지개를 켰다. 국내 대신 해외로 눈을 돌린 그의 복귀에 관심이 모아지고 있다.
