임윤아 '폭셰'→이준호 '태풍상사' 앙상블 맛집 tvN, 정경호 '프로보…

[스포츠조선 조지영 기자] 정경호가 몸담을 오합지졸 프로보노 팀이 베일을 벗었다.
이번에 공개된 오합지졸 포스터 속에는 판사 시절의 영광을 뒤로하고 공익변호사의 일상으로 들어선 강다윗의 변화가 담겨 있다. 바닥에 흩어진 서류더미 사이로 널브러진 강다윗은 강아지를 무심히 쓰다듬으며 공허한 눈빛을 보인다. 체념한 듯하면서도 어딘가 불만이 서린 강다윗의 얼굴에서는 판사로서의 명예를 잃고 낯선 현실에 던져진 강다윗의 복잡한 속내가 느껴진다.
각자의 스타일이 살아있는 프로보노 팀원들의 다채로운 면면들도 흥미롭다. 밝은 미소로 사무실 분위기를 환히 밝히는 박기쁨과 시니컬한 무드 속 여유가 엿보이는 유난희, 그리고 왠지 모를 푸근한 인상의 장영실과 반듯한 차림새로 단정하게 선 황준우까지 각기 다른 매력이 느껴지는 이들의 조합은 프로보노 팀만의 독특한 컬러를 직감게 한다.
이처럼 '프로보노'는 강다윗의 인생의 전환점을 유쾌하게 그려낸 오합지졸 포스터로 강다윗을 중심으로 한 프로보노 팀의 좌충우돌 일상을 궁금케 하고 있다. 성격도, 방식도 제각각이지만 결국 사건을 해결하기 위해 한 마음 한 뜻으로 나아갈 프로보노 팀의 예측불허 여정에 관심이 집중된다.
프로보노 팀에 합류한 정경호의 험난한 공익변호사 적응기는 오는 12월 6일 밤 9시 10분 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '프로보노'에서 확인할 수 있다.
