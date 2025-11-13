임윤아 '폭셰'→이준호 '태풍상사' 앙상블 맛집 tvN, 정경호 '프로보노'도 통할까

기사입력 2025-11-13 10:16


임윤아 '폭셰'→이준호 '태풍상사' 앙상블 맛집 tvN, 정경호 '프로보…

[스포츠조선 조지영 기자] 정경호가 몸담을 오합지졸 프로보노 팀이 베일을 벗었다.

tvN 새 토일드라마 '프로보노'(문유석 극본, 김성윤 연출)가 오합지졸 포스터를 통해 하루아침에 판사복을 벗고 프로보노 팀의 리더가 된 강다윗(정경호)과 그를 맞이한 팀원 박기쁨(소주연), 장영실(윤나무), 유난희(서혜원), 황준우(강형석)의 엇갈린 기류를 보여주며 호기심을 돋우고 있다.

오는 12월 6일 밤 9시 10분 첫 방송 될 '프로보노'는 출세에 목맨 속물 판사가 본의 아니게 공익변호사가 되어 초대형 로펌 구석방, 매출 제로 공익팀에 갇히면서 벌어지는 좌충우돌 휴먼 법정물 드라마.

이번에 공개된 오합지졸 포스터 속에는 판사 시절의 영광을 뒤로하고 공익변호사의 일상으로 들어선 강다윗의 변화가 담겨 있다. 바닥에 흩어진 서류더미 사이로 널브러진 강다윗은 강아지를 무심히 쓰다듬으며 공허한 눈빛을 보인다. 체념한 듯하면서도 어딘가 불만이 서린 강다윗의 얼굴에서는 판사로서의 명예를 잃고 낯선 현실에 던져진 강다윗의 복잡한 속내가 느껴진다.

각자의 스타일이 살아있는 프로보노 팀원들의 다채로운 면면들도 흥미롭다. 밝은 미소로 사무실 분위기를 환히 밝히는 박기쁨과 시니컬한 무드 속 여유가 엿보이는 유난희, 그리고 왠지 모를 푸근한 인상의 장영실과 반듯한 차림새로 단정하게 선 황준우까지 각기 다른 매력이 느껴지는 이들의 조합은 프로보노 팀만의 독특한 컬러를 직감게 한다.

여기에 '개판난 커리어에 개판인 팀까지... 오합지졸 꼴통들의 프로보노'라는 문구는 난리통이 따로 없는 프로보노 팀 사무실 광경과 절묘하게 맞물려 다섯 인물이 보여줄 다사다난한 스토리를 기대하게 만들고 있다.

이처럼 '프로보노'는 강다윗의 인생의 전환점을 유쾌하게 그려낸 오합지졸 포스터로 강다윗을 중심으로 한 프로보노 팀의 좌충우돌 일상을 궁금케 하고 있다. 성격도, 방식도 제각각이지만 결국 사건을 해결하기 위해 한 마음 한 뜻으로 나아갈 프로보노 팀의 예측불허 여정에 관심이 집중된다.

프로보노 팀에 합류한 정경호의 험난한 공익변호사 적응기는 오는 12월 6일 밤 9시 10분 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '프로보노'에서 확인할 수 있다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

뉴진스 전원 어도어 복귀…'뉴진스맘' 민희진은 손절엔딩일까[SC이슈]

2.

이성미 "생모가 100일 때 날 버려..父 5혼? 좋은 엄마 찾아주려고"(나는꼰대다)

3.

이영자, 송가인 '뚱땡이' 발언에 정색 "그 말 안 하면 안 되나"

4.

김일우, ♥박선영과 1년 만났는데.."결혼하고 싶어 만나는 게 아냐" ('신랑수업')

5.

추신수♥하원미, 재산 1900억인데 "집에서 수박→깻잎 키워먹어..자급자족 한다"

연예 많이본뉴스
1.

뉴진스 전원 어도어 복귀…'뉴진스맘' 민희진은 손절엔딩일까[SC이슈]

2.

이성미 "생모가 100일 때 날 버려..父 5혼? 좋은 엄마 찾아주려고"(나는꼰대다)

3.

이영자, 송가인 '뚱땡이' 발언에 정색 "그 말 안 하면 안 되나"

4.

김일우, ♥박선영과 1년 만났는데.."결혼하고 싶어 만나는 게 아냐" ('신랑수업')

5.

추신수♥하원미, 재산 1900억인데 "집에서 수박→깻잎 키워먹어..자급자족 한다"

스포츠 많이본뉴스
1.

두번째로 많은 신청자에 과열 조짐까지. 역대급 돈잔치, 886억 넘고 FA 총액 최고액 신기록 쓰나

2.

'유돈노 170억' 트라우마에 발목 잡히나? 롯백호X롯찬호 꿈 → '100억원' 현실에 한숨…커져가는 롯데의 고민 [미야자키포커스]

3.

SON피셜 떴다! "단기 임대이적 없다" 유럽 복귀설 선 그은 손흥민 "불편한 루머 그만, 월드컵에만 집중할 것"

4.

"주전급 선수도 여럿 보여" 명단 전달 끝났다, 충격의 이적 폭풍 불어올까

5.

'결과만 보지마! 감동이 없잖아?' LAD 로버츠 감독, 월드시리즈 2연패에도 '올해의 감독상' 득표 제로의 이유

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.