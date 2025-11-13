이하늬, 둘째 출산 3개월 만에 크롭티 소화..납작배 노출

기사입력 2025-11-13 13:12


이하늬, 둘째 출산 3개월 만에 크롭티 소화..납작배 노출

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이하늬가 둘째 출산 후 3개월 만에 날씬한 몸매를 자랑했다.

하정우는 13일 "윗집사람들"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진에는 영화 '윗집사람들' 출연 배우 이하늬, 김동욱, 공효진, 하정우의 모습이 담겼다. 한껏 차려입은 네 배우는 우월한 비주얼을 뽐내 시선을 사로잡는다.

특히 이하늬는 출산 3개월 만에 납작배를 드러내며 크롭티를 소화해 눈길을 끌었다. 두 아이의 엄마가 된 후에도 변함없는 미모와 건강미 넘치는 모습이 감탄을 자아낸다.


이하늬, 둘째 출산 3개월 만에 크롭티 소화..납작배 노출
이하늬는 지난해 12월 비연예인 남성과 결혼해 이듬해 첫딸을 품에 안았으며, 3년 만인 지난 8월 둘째 딸을 출산했다.

한편 영화 '윗집사람들'(감독 하정우)은 매일 밤 섹다른 층간소음으로 인해 윗집 부부(하정우&이하늬)와 아랫집 부부(공효진&김동욱)가 함께 하룻밤 식사를 하게 되면서 벌어지는 예측불허 이야기. 하정우의 네 번째 연출작으로 오는 12월 3일 개봉한다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'100억 건물주' 장성규, 선물 옵션으로 돈 전부 날렸다 "청산된 거 처음"

2.

빽가, 신지 예비신랑 문원 또 저격..."신지 유명한줄 몰랐다? 대한민국 다 알아"

3.

'80세' 선우용여 숨겨둔 양아들 정체, 알고보니 유명 호텔 셰프..."13년 인연"

4.

'80세' 선우용여, 벤츠 끌고 120만원짜리 신발 플렉스..."샤넬보다 편해"

5.

쯔양 "힘든 시기 박명수가 먼저 연락...비도 현실적 조언해 줘" ('배달왔수다')

연예 많이본뉴스
1.

'100억 건물주' 장성규, 선물 옵션으로 돈 전부 날렸다 "청산된 거 처음"

2.

빽가, 신지 예비신랑 문원 또 저격..."신지 유명한줄 몰랐다? 대한민국 다 알아"

3.

'80세' 선우용여 숨겨둔 양아들 정체, 알고보니 유명 호텔 셰프..."13년 인연"

4.

'80세' 선우용여, 벤츠 끌고 120만원짜리 신발 플렉스..."샤넬보다 편해"

5.

쯔양 "힘든 시기 박명수가 먼저 연락...비도 현실적 조언해 줘" ('배달왔수다')

스포츠 많이본뉴스
1.

이정후 연봉만 324억인데, FA 최대어 사냥 늘 실패한 SF 카일에 5890억 쓴다고? "재정 압박 크다" 美

2.

한화 이어 KT도 150㎞ 강속구 투수 아시아쿼터 영입, 日 독립리그 출신 스기모토 코우키 "충분히 경쟁력 있다"

3.

'그깟 감독상이 뭐라고' 로버츠는 왜 1표도 받지 못했을까? 우승 후보가 우승했을 뿐

4.

'이탈리아 미녀' 발롱도르 24위, 손흥민 리스펙!→3부리그 유망주까지 찰칵 세리머니 재현...괜히 월클 아니다

5.

"가을야구 이끌겠다" 아기 사자들의 당찬 포부, 우리가 미래, 새내기+가족 맞는 삼성 구단의 '진심'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.