[공식] 민희진, 뉴진스 전원 어도어 복귀 공식입장 "멤버 선택 존중하고 지지해"(전문)

기사입력 2025-11-13 14:09


[공식] 민희진, 뉴진스 전원 어도어 복귀 공식입장 "멤버 선택 존중하고…

[스포츠조선 백지은 기자] 민희진 전 어도어 대표가 뉴진스의 복귀에 대한 입장을 밝혔다.

민 전 대표는 13일 "멤버들이 함께 복귀하기로 한 결정은 깊은 고민과 대화를 거쳐 내린 선택일 거다. 그 선택을 존중하고 지지한다"고 밝혔다.

이어 "
어려움이 있었지만, 서로를 지키기 위해 다시 손을 잡은 멤버들의 용기를 소중히 생각한다. 저는 어디서든 새롭게 시작할 수 있다. 그러나 어떠한 상황에서든 뉴진스는 5명 으로서 온전히 지켜져야 한다고 생각한다. 앞으로 멤버들이 더 단단해지고, 더 나은 뉴진스가 되길 바라며 무엇보다 5명 멤버 모두가 행복하길 바란다"고 전했다.

민 전 대표는 "무엇보다도 어려운 상황에서도 뉴진스를 지켜주신 팬 여러분들께 감사드린다. 어려움을 극복하고 복귀하는 멤버들을 따뜻하게 맞아달라. 저 또한 뉴진스의 음악과 성장을 지켜보며 끝까지 응원하겠다"며 "그동안 여러 소송이 동시에 진행되면서 우리 모두에게 어려운 시기가 길게 이어졌다. 저와 하이브간의 소송은 뉴진스와 전혀 관계 없는 별개의 소송이다. 개인으로서 할 수 있는 최선으로 임하고 있으니 진실이 규명되길 바란다"고 말했다.

뉴진스는 지난해 11월 어도어의 계약위반으로 전속계약이 해지됐다고 선언했다. 그러나 재판부는 어도어와 뉴진스의 전속계약은 유효하다는 판결을 내렸다. 이에 뉴진스는 즉각 항소하겠다고 했으나, 항소 기간을 하루 앞둔 12일 전원 어도어로 복귀하겠다고 입장을 바꿨다.


[공식] 민희진, 뉴진스 전원 어도어 복귀 공식입장 "멤버 선택 존중하고…
다음은 민 전 대표 입장 전문.

안녕하세요, 민희진입니다.

많은 문의가 이어져 제 입장을 전합니다.


어제 멤버들이 함께 복귀하기로 한 결정은 깊은 고민과 대화를 거쳐 내린 선택일 것입니다. 저는 그 선택을 존중하고 지지합니다.

어려움이 있었지만, 서로를 지키기 위해 다시 손을 잡은 멤버들의 용기를 소중히 생각합니다.

저는 어디서든 새롭게 시작할 수 있습니다.

그러나 어떠한 상황에서든 뉴진스는 5명 으로서 온전히 지켜져야 한다고 생각합니다.

앞으로 멤버들이 더 단단해지고, 더 나은 뉴진스가 되길 바라며 무엇보다 5명 멤버 모두가 행복하길 바랍니다.

무엇보다도 어려운 상황에서도 뉴진스를 지켜주신 팬 여러분들께 감사드립니다. 어려움을 극복하고 복귀하는 멤버들을 따뜻하게 맞아주세요.

저 또한 뉴진스의 음악과 성장을 지켜보며 끝까지 응원하겠습니다.

그동안 여러 소송이 동시에 진행되면서 우리 모두에게 어려운 시기가 길게 이어졌습니다.

저와 하이브간의 소송은 뉴진스와 전혀 관계 없는 별개의 소송입니다. 개인으로서 할 수 있는 최선으로 임하고 있으니 진실이 규명되길 바랍니다. 많은 성원 부탁드립니다.

감사합니다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

빽가, 신지 예비신랑 문원 또 저격..."신지 유명한줄 몰랐다? 대한민국 다 알아"

2.

이이경 사생활 폭로자, 돌연 입장 번복?…"AI 아니라 억울, 인증 공개할까" [SC이슈]

3.

이승철, '자식 농사' 제대로 성공했네…"MIT와 존스 홉킨스 의대 목표로 공부" ('옥문아')

4.

'36세' 김가은, '10년 열애' 끝났다...전남친 윤선우가 현남편으로 "행복해♥"

5.

'직장암 4기' 이사벨라 "폐로 전이돼..치매 남편 10년 간병 끝에 요양원 보내"

연예 많이본뉴스
1.

빽가, 신지 예비신랑 문원 또 저격..."신지 유명한줄 몰랐다? 대한민국 다 알아"

2.

이이경 사생활 폭로자, 돌연 입장 번복?…"AI 아니라 억울, 인증 공개할까" [SC이슈]

3.

이승철, '자식 농사' 제대로 성공했네…"MIT와 존스 홉킨스 의대 목표로 공부" ('옥문아')

4.

'36세' 김가은, '10년 열애' 끝났다...전남친 윤선우가 현남편으로 "행복해♥"

5.

'직장암 4기' 이사벨라 "폐로 전이돼..치매 남편 10년 간병 끝에 요양원 보내"

스포츠 많이본뉴스
1.

이정후 연봉만 324억인데, FA 최대어 사냥 늘 실패한 SF 카일에 5890억 쓴다고? "재정 압박 크다" 美

2.

한화 이어 KT도 150㎞ 강속구 투수 아시아쿼터 영입, 日 독립리그 출신 스기모토 코우키 "충분히 경쟁력 있다"

3.

'15홈런 가능' 안재석 놔두고 '5홈런' 박찬호에 100억을 태운다? → 두산은 내년 '윈나우'가 아니다

4.

"가을야구 이끌겠다" 아기 사자들의 당찬 포부, 우리가 미래, 새내기+가족 맞는 삼성 구단의 '진심'

5.

'5억 초대박 끝' 김도영, 연봉 대폭 삭감 불가피…강백호는 2.6억 깎였다, KIA는 어떨까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.